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سياسة

الحرس الثوري الإيراني: 35 موقعا أمريكيا في مرمى أهدافنا

4/1/2020

قال قائد بالحرس الثوري الإيراني السبت إن طهران حددت 35 موقعا حيويا لواشنطن في الشرق الأوسط إضافة إلى تل أبيب، ردا على مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن غلام علي أبو حمزة، قائد الحرس الثوري في إقليم كرمان الجنوبي، قوله إن إيران حددت المواقع الحيوية في المنطقة إضافة إلى إسرائيل لتكون في مرمى النيران الإيرانية للرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس للثوري الإيراني في غارة أمريكية بالعراق أمس الجمعة.

وأشار أبو حمزة أن إيران ستستهدف الولايات المتحدة في مضيق هرمز، قائلا إن المضيق "يعد نقطة حيوية بالنسبة للغرب، وأن عددا كبيرا من المدمرات والسفن الأمريكية تمر من خلاله، وعبر بحر العرب والخليج".

وقُتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، وأشخاص آخرين كانوا برفقتهما، فجر الجمعة، في قصف جوي أمريكي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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