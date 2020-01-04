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استطلاع للجزيرة مباشر: مشاركون يستبعدون حربا مفتوحة بعد مقتل سليماني

إيرانيون يحملون صورة قاسم سليماني خلال احتجاج على مقتله في طهران
إيرانيون يحملون صورة قاسم سليماني خلال احتجاج على مقتله في طهران
4/1/2020

رأى أغلب المشاركين في استطلاع للرأي أجرته الجزيرة مباشر، الجمعة-السبت، أن إيران سترد على مقتل الجنرال قاسم سليماني عبر التصعيد السياسي والدبلوماسي.

ورأى 66% من المشاركين أن تداعيات اغتيال سليماني على العلاقة بين أمريكا وإيران ستتمثل في التصعيد السياسي والدبلوماسي، بينما عبر 34% أن التداعيات ستكون حرب مفتوحة.  
وأدلى أكثر من 15 ألف مشارك برأيهم في الاستطلاع عبر صفحة القناة على فيسبوك، كما شارك أكثر من 8 آلاف مشارك على موقع تويتر، وكان سؤال الاستطلاع عن " ما تداعيات  الجنرال قاسم سليماني على العلاقة بين أمريكا وإيران؟ ؟".

وقُتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرون، فجر أمس الجمعة في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

وتوعدت إيران بـ"رد قاس" على مقتل الجنرال سليماني. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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