ابنة سليماني تسأل روحاني: من سينتقم لأبي؟(فيديو)

أظهرت لقطات تلفزيونية بثها التلفزيون الإيراني ابنة قاسم سليماني، قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وهي تسأل الرئيس الإيراني حسن روحاني عمن سيثأر لأبيها.

وأثناء أداء الرئيس الإيراني واجب العزاء لأسرة سليماني اليوم، استوقفته "زينب" ابنة سليماني لتسأله عن الثأر لمقتل أبيها في حوار قصير بينهما.

وقالت ابنة سليماني للرئيس الإيراني: "عندما سفكت دماء أصدقاء والدي.. كان ينتقم لهم.. فمن سينتقم لدم والدي؟

وقتل سليماني إلى جانب نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيه في غارة أمريكية استهدفتهم بالقرب من مطار بغداد.