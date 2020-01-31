فيروس كورونا يواصل الانتشار.. والصين تدعو العالم للتضامن

يواصل فيروس كورونا الجديد الانتشار بسرعة في الصين، حيث ارتفع عدد الضحايا حسب آخر الإحصائيات الرسمية إلى 213 شخصا، منهم 43 في الساعات الـ24 الأخيرة فقط.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، في بيان نشرته الجمعة، إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 9 آلاف و692 شخصا، بينهم ألف و527 حالة خطيرة.

وارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس إلى 15 ألف و238 شخصا، في حين شُفي من الفيروس 171 شخصا حتى الآن، بينما ازداد عدد الخاضعين للمراقبة الصحية إلى 102 ألف و427 شخصا.

كما ارتفع عدد المصابين في إقليم هونغ كونغ ذاتي الإدارة إلى 10 مصابين، وفي إقليم ماكاو ذاتي الإدارة إلى 9 أشخاص.

وكان رئيس الوزراء الصيني "لي كيجيانغ" أكد أمس الخميس على "ضرورة أن تتسابق الشركات الطبية مع الزمن لإيجاد لقاح لهذا الفيروس الصعب والمعقد".

تسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين في حالة من الرعب سادت العالم أجمع (رويترز)

دعوة للتضامن

ناشد المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير تشانغ جيون، أمس الخميس المجتمع الدولي، التضامن مع بلاده في مواجهتها لفيروس كورونا.

وحثَّ جيون من مقر الأمم المتحدة، العالم بأَسره على التأهب لمحاربة الفيروس، خاصةً بعد تسجيل ارتفاع حاد في حالات الوفيات والإصابات.

وأوضح جيون أن بلاده تمر حاليًا بمرحلة هامة للغاية في التصدي للفيروس، محذرًا دول العالم من "رد الفعل المفرط" بخصوص مسألة التجارة والرحلات إلى الصين.

وأشار إلى أنه بالإمكان التغلب على ذلك الفيروس، لكنه في الوقت نفسه شدد على ان الوضع الراهن متأزم، وأنهم قطعوا شوطًا في السيطرة على المرض.

وتابع قائلا "نحن نمر بمرحلة هامة للغاية في محاربة الفيروس، والدعم الدولي في هذا الظرف الراهن أمر بالغ الأهمية، نحن نقدر ردود مخاوف الدول لكن يجب ألا تكون ردود أفعالهم مفرطة لا سيما فيما يتعلق بالتجارة، والسفر للصين".

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

يتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس (رويترز)

إصابات في دول جديدة

أعلنت السلطات البريطانية، الجمعة، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، في البلاد.

وقال كريس وايت، كبير الأطباء في إنجلترا "يمكننا أن نؤكد إصابة مريضين في إنجلترا، وهما فردان من نفس العائلة، بفيروس كورونا".

وأضاف "المرضى يتلقون رعاية متخصصة من خدمات الصحة الوطنية ونقوم باستخدام طرق مجربة ومُختبرة لمكافحة العدوى ومنع انتشار الفيروس".

في السياق نفسه، تجلي بريطانيا، الجمعة، حوالي 150 مواطنا من بريطانيا والاتحاد الأوربي، من الصين إلى المملكة المتحدة، وفقا لمسؤولي الصحة في بريطانيا.

وتعتزم إيطاليا إعلان حالة الطوارئ عقب تأكد حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد. وأعلنت الحكومة في روما أن مجلس الوزراء سيقرر ذلك خلال اجتماعه اليوم الجمعة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتى، أعلن أمس الخميس وقف كافة الرحلات الجوية من الصين وإليها بعد تأكد أول حالتى إصابة بفيروس كورونا فى البلاد.

وظهرت حالتا الإصابة لدى سائحين صينيين اثنين يزوران إيطاليا، وكانا يقيمان بأحد فنادق وسط العاصمة روما بالقرب من مزارات سياحية مهمة.

وتم وضع الزوجين المنحدرين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، في الحجر الصحي بروما. كما خضع مشاركون آخرون في المجموعة السياحية والعاملون في الفندق إلى الفحص الطبي بأحد المستشفيات.

كما أعلنت كوريا الجنوبية، الجمعة، عن 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 11 شخصا.

أعلنت كوريا الجنوبية عن 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (رويترز)

وقال مركز "السيطرة على الأمراض والوقاية منها" في كوريا الجنوبية، إن الحالات الجديدة شملت 3 أشخاص كانوا على اتصال بالحالتين الخامسة والسادسة في البلاد.

وأضاف المركز أن الإصابة الأخرى لسيدة، تبلغ من العمر 62 عامًا، عادت من زيارة لمدينتي ووهان، مركز تفشي المرض، وتشينغداو الصينية في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ورصدت الفلبين أول حالة إصابة بفيروس كورونا، لمواطنة صينية من مدينة ووهان، قدمت إلى البلاد من هونغ كونغ، بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضح بيان رسمي أن المريضة راجعت الطبيب، بعدما أُصيبت بسعال خفيف، ومن ثم نُقلت إلى مستشفى حكومي وخضعت للفحوص وجرى التأكد من إصابتها، وأنها شفيت من الإصابة بعد تلقيها العلاج في المستشفى.

فيروس كورونا

فيروس كورونا الجديد ظهر في ديسمبر/ كانون أول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".