شيخ الأزهر يكتسح "الخشت" في استطلاع على منصات الجزيرة مباشر

أيدت نسبة كبيرة من جمهور الجزيرة مباشر موقف شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الذي رد على رئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت، خلال مؤتمر عن تجديد الخطاب الديني.

وكانت الجزيرة مباشر طرحت سؤالا على منصاتها، حول السجال الذي دار بين الاثنين، والموقف الذي يؤيده الجمهور، لتختار الغالبية العظمى من الجمهور تأييد موقف شيخ الأزهر.

وأيد 95% من جمهور الجزيرة مباشر على فيسبوك موقف شيخ الأزهر، بينما أيد 5% فقط موقف رئيس جامعة القاهرة.

وعلى موقع تويتر، اختار 90% من الجمهور تأييد موقف شيخ الأزهر، مقابل 10% لعثمان الخشت.

بعد السجال الساخن بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة #القاهرة خلال مؤتمر "التجديد والحداثة في الدين".. أيهما تؤيد؟#مصر — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 29, 2020

وفي يوتيوب، ارتفعت نسبة تأييد شيخ الأزهر إلى 96%، مقابل 4%.

وشارك في استطلاع منصة الجزيرة مباشر على فيسبوك أكثر من 38 ألفا، بينما شارك أكثر من 4 آلاف شخص في استطلاع منصة الجزيرة مباشر على تويتر، وهو نفس العدد الذي شارك في استطلاع منصة القناة على يوتيوب.

وكان رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت دعا إلى ضرورة تجديد علم أصول الدين، وتطوير العلوم الدينية وليس تجديدها، ورد عليه شيخ الأزهر أحمد الطيب، قائلا "إن الحرب على التراث بذريعة الحداثة هو شيء مصنوع تماما من خارجنا لتفويت الفرص علينا".

ردود شيخ الأزهر قوبلت بهجوم من وسائل إعلام مصرية وردود فعل متباينة، رغم إشادة غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات الطيب.

وعقّب شيخ الأزهر أثناء مداخلته في مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، قائلا "ولولا أنه (الخشت) قال لو أنني أخطأت فصححوا لي وأوضحوا لي، لما رددت على رئيس الجامعة"، معتبرا أن التجديد مقولة تراثية وليست حداثية.

وأضاف الطيب "الحداثيون حين يصدعوننا بهذا الكلام هم يزايدون على التراث ويزايدون على قضية الأمة المعاصرة الآن، والتراث ليس فيه تقديس، وهذا ما تعلمناه من التراث وليس من الحداثة".

وكان الخشت قد انتقد واقع العلوم الدينية المعتمد على النقل والاستنساخ دون تحليل نقدي علمي مما يجعله استعادة لكل المعارك القديمة، وأضاف "ما زلنا نعيش عصر الفتنة الكبرى".

وتابع رئيس جامعة القاهرة "هناك خلط بين المقدس والبشري يسبب مشاكل، وعلم تفسير قديم يقوم على صحة وصواب الرأي الواحد، بينما القرآن يتسع لمعان متعددة كلها تحتمل الصواب"، وتابع "لا بد من دراسات جديدة تتخلص من سيادة العقائد الشرعية وتكوين رؤية جديدة للعالم".

وانتقد الطيب الخشت قائلا "كنت أود أن كلمة تلقى في مؤتمر عالمي دولي وفي موضوع دقيق وهو التجديد، أن تكون معدة سابقا ومدروسة، وليست نتيجة تداعي الأفكار والخواطر"، وتابع "التجديد في بيت الوالد يكون في بيته، ولكن أعيده مرة أخرى بما يناسب أنماط العصر"، مشيرا لأن الخشت نادى بترك مذهب الأشاعرة (مذهب الأزهر).

وقال الطيب إن شخصيتنا كعرب ومسلمين هي "لا شيء الآن"، وأضاف "كنت في منتهى الخزي وأنا أشاهد (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الذين يخططون ويقولون ويتحكمون، ولا يوجد أحد عربي ولا مسلم، وهذا هو المجال الذي يجب أن نحارب فيه وليس حرب التراث والحداثة المصنوعة لتفويت الفرص علينا".