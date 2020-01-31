تعرف على الدول والمناطق التي أصابها فيروس كورونا المستجد

أعلنت عدة دول تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وخارج الصين وماكاو وهونغ كونغ، تأكدت نحو مئة إصابة.
وهذه قائمة بالبلدان التي أعلنت تسجيل إصابات:-
- الصين: تأكدت إصابة ما يقرب من 10 آلاف شخص في بر الصين الرئيسي توفي منهم 213، بحسب آخر حصيلة رسمية في 31 يناير/كانون الثاني. ومعظم الضحايا في مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوباي، بؤرة المرض. وجرى تسجيل عشر حالات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم زاروا ووهان أخيرا. وسجلت 7 حالات في ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار من بر الصين الرئيسي، كما سجلت حالة في تيبت.
- أستراليا: تسع إصابات.
- كمبوديا: إصابة واحدة لرجل ستيني جاء من ووهان، وحالته مستقرة حاليا.
- كوريا الجنوبية: تأكدت إصابة 11 بالفيروس المستجد.
- الهند: تأكدت إصابة واحدة الخميس في ولاية كيرلا (جنوب).
- اليابان: أشارت السلطات اليابانية الخميس إلى 14 إصابة.
- ماليزيا: تأكدت إصابة ثامنة الخميس، لدى مواطن صيني.
- نيبال: إصابة واحدة لدى رجل يبلغ 32 عاما كان زار ووهان، وقد غادر المستشفى.
- الفلبين: جرى الإعلان عن أول إصابة الخميس.
- سنغافورة: تأكدت إصابة 13 شخصاً بالفيروس، لدى اشخاص أتوا من ووهان.
- سريلانكا: إصابة واحدة، لدى سائحة صينية تبلغ 43 عاما آتية من هوباي.
- تايوان: ثماني إصابات.
- تايلاند: 14 إصابة. والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في الثالثة والسبعين من العمر وصلت من ووهان هذا الشهر.
- فيتنام: خمس إصابات.
- الولايات المتحدة: ست إصابات.
- كندا: إصابتان لدى رجلين سافرا إلى ووهان. ولا زالت السلطات بصدد التحقق من حالة ثالثة.
- فرنسا: ست إصابات.
- فنلندا: أكدت أول إصابة الأربعاء، تعرض لها سائح صيني قادم من ووهان.
- ألمانيا: خمس إصابات، حتى مساء الخميس، في ولاية بافاريا، تم نقلهم إلى المستشفى. وهم موظفون في شركة اكتشفت فيها الحالة الأولى.
- بريطانيا: جرى تأكيد إصابتين، هي الأولى في هذا البلد، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية الجمعة.
- إيطاليا: كشف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مساء الخميس عن أول إصابتين. ويعاني منهما سائحان صينيان وصلا إلى إيطاليا قبل ايام.
- روسيا: أعلنت روسيا الجمعة أول إصابتين لدى صينيين.
- الإمارات العربية المتحدة: أربع إصابات جميعها في أسرة صينية من ووهان.
خريطة تفاعلية من إعداد جامعة جون هوبكنز للفيروس اضغط هنا