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تعرف على الدول والمناطق التي أصابها فيروس كورونا المستجد

31/1/2020

أعلنت عدة دول تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخارج الصين وماكاو وهونغ كونغ، تأكدت نحو مئة إصابة.

وهذه قائمة بالبلدان التي أعلنت تسجيل إصابات:-

  • الصين: تأكدت إصابة ما يقرب من 10 آلاف شخص في بر الصين الرئيسي توفي منهم 213، بحسب آخر حصيلة رسمية في 31 يناير/كانون الثاني. ومعظم الضحايا في مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوباي، بؤرة المرض. وجرى تسجيل عشر حالات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم زاروا ووهان أخيرا. وسجلت 7 حالات في ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار من بر الصين الرئيسي، كما سجلت حالة في تيبت.
  • أستراليا: تسع إصابات.
  • كمبوديا: إصابة واحدة لرجل ستيني جاء من ووهان، وحالته مستقرة حاليا.
  • كوريا الجنوبية: تأكدت إصابة 11 بالفيروس المستجد.
  • الهند: تأكدت إصابة واحدة الخميس في ولاية كيرلا (جنوب).
  • اليابان: أشارت السلطات اليابانية الخميس إلى 14 إصابة.
  • ماليزيا: تأكدت إصابة ثامنة الخميس، لدى مواطن صيني.
  • نيبال: إصابة واحدة لدى رجل يبلغ 32 عاما كان زار ووهان، وقد غادر المستشفى.
  • الفلبين: جرى الإعلان عن أول إصابة الخميس.
  • سنغافورة: تأكدت إصابة 13 شخصاً بالفيروس، لدى اشخاص أتوا من ووهان.
  • سريلانكا: إصابة واحدة، لدى سائحة صينية تبلغ 43 عاما آتية من هوباي.
  • تايوان: ثماني إصابات.
  • تايلاند: 14 إصابة. والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في الثالثة والسبعين من العمر وصلت من ووهان هذا الشهر.
  • فيتنام: خمس إصابات.
  • الولايات المتحدة: ست إصابات.
  • كندا: إصابتان لدى رجلين سافرا إلى ووهان. ولا زالت السلطات بصدد التحقق من حالة ثالثة.
  • فرنسا: ست إصابات.
  • فنلندا: أكدت أول إصابة الأربعاء، تعرض لها سائح صيني قادم من ووهان.
  • ألمانيا: خمس إصابات، حتى مساء الخميس، في ولاية بافاريا، تم نقلهم إلى المستشفى. وهم موظفون في شركة اكتشفت فيها الحالة الأولى.
  • بريطانيا: جرى تأكيد إصابتين، هي الأولى في هذا البلد، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية الجمعة.
  • إيطاليا: كشف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مساء الخميس عن أول إصابتين. ويعاني منهما سائحان صينيان وصلا إلى إيطاليا قبل ايام.
  • روسيا: أعلنت روسيا الجمعة أول إصابتين لدى صينيين.
  • الإمارات العربية المتحدة: أربع إصابات جميعها في أسرة صينية من ووهان.

خريطة تفاعلية من إعداد جامعة جون هوبكنز للفيروس اضغط هنا 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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