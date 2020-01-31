تعرف على الدول والمناطق التي أصابها فيروس كورونا المستجد

أعلنت عدة دول تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد الشبيه بفيروس سارس، وذلك منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخارج الصين وماكاو وهونغ كونغ، تأكدت نحو مئة إصابة.

وهذه قائمة بالبلدان التي أعلنت تسجيل إصابات:-

الصين: تأكدت إصابة ما يقرب من 10 آلاف شخص في بر الصين الرئيسي توفي منهم 213، بحسب آخر حصيلة رسمية في 31 يناير/كانون الثاني. ومعظم الضحايا في مدينة ووهان التي تقع في مقاطعة هوباي، بؤرة المرض. وجرى تسجيل عشر حالات في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي، غالبيتهم زاروا ووهان أخيرا. وسجلت 7 حالات في ماكاو التي يتردد عليها بكثرة زوار من بر الصين الرئيسي، كما سجلت حالة في تيبت.

أستراليا: تسع إصابات.

كمبوديا: إصابة واحدة لرجل ستيني جاء من ووهان، وحالته مستقرة حاليا.

كوريا الجنوبية: تأكدت إصابة 11 بالفيروس المستجد.

الهند: تأكدت إصابة واحدة الخميس في ولاية كيرلا (جنوب).

اليابان: أشارت السلطات اليابانية الخميس إلى 14 إصابة.

ماليزيا: تأكدت إصابة ثامنة الخميس، لدى مواطن صيني.

نيبال: إصابة واحدة لدى رجل يبلغ 32 عاما كان زار ووهان، وقد غادر المستشفى.

الفلبين: جرى الإعلان عن أول إصابة الخميس.

سنغافورة: تأكدت إصابة 13 شخصاً بالفيروس، لدى اشخاص أتوا من ووهان.

سريلانكا: إصابة واحدة، لدى سائحة صينية تبلغ 43 عاما آتية من هوباي.

تايوان: ثماني إصابات.

تايلاند: 14 إصابة. والمصابون صينيون باستثناء تايلاندية في الثالثة والسبعين من العمر وصلت من ووهان هذا الشهر.

فيتنام: خمس إصابات.

الولايات المتحدة: ست إصابات.

كندا: إصابتان لدى رجلين سافرا إلى ووهان. ولا زالت السلطات بصدد التحقق من حالة ثالثة.

فرنسا: ست إصابات.

فنلندا: أكدت أول إصابة الأربعاء، تعرض لها سائح صيني قادم من ووهان.

ألمانيا: خمس إصابات، حتى مساء الخميس، في ولاية بافاريا، تم نقلهم إلى المستشفى. وهم موظفون في شركة اكتشفت فيها الحالة الأولى.

بريطانيا: جرى تأكيد إصابتين، هي الأولى في هذا البلد، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية الجمعة.

إيطاليا: كشف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مساء الخميس عن أول إصابتين. ويعاني منهما سائحان صينيان وصلا إلى إيطاليا قبل ايام.

روسيا: أعلنت روسيا الجمعة أول إصابتين لدى صينيين.

الإمارات العربية المتحدة: أربع إصابات جميعها في أسرة صينية من ووهان.

خريطة تفاعلية من إعداد جامعة جون هوبكنز للفيروس اضغط هنا