أمريكا تعترف بإصابة 64 جنديا بالارتجاج بسبب القصف الإيراني لقاعدتين في العراق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) إن 64 جنديا أصيبوا في الهجوم الإيراني الذي استهدف مطلع الشهر الحالي قاعدتين عسكريتين ينتشر فيها جنود أمريكيون في العراق.

وقال المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت-كولونيل توماس مامبل إن العسكريين أصيبوا بارتجاج دماغي.

وأضاف أن 39 التحقوا بوحداتهم من أصل المصابين الـ 64 وعاد الآخرون إلى الولايات المتحدة.

وأطلقت طهران ليل 7 إلى 8 يناير/كانون الثاني صواريخ على قاعدتين تضمان 5200 جندي أمريكي في العراق ردا على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قبلها بأيام.

وبعد الهجوم أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لم يصب أي أمريكي فيه.

إلا أنه في ضوء الكشف عن إصابة جنود في الهجوم، قلل ترمب من حجم الغارات سعيا لتفادي أي تصعيد عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأمريكي: "سمعت أنهم مصابون بصداع، ولا اعتبر ذلك إصابات بالغة".

وكان أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس وجهوا اتهامات إلى الرئيس الأمريكي واتهموه بالكذب والتقليل من احترام الجنود المصابين.