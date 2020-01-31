أردوغان: قد ننفذ عملية عسكرية بإدلب.. وحفتر "مرتزق" يتلقى الأموال من الإمارات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده قد تلجأ لتنفيذ عملية عسكرية أخرى في محافظة إدلب السورية، إذا لم يتم حل الوضع هناك.

وأضاف أردوغان في كلمته أمام اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، أن القوات التركية موجودة في سوريا بناء على اتفاقية أضنة، وأنها ستبقى لمحاربة "الإرهابيين" هناك.

وأول أمس، قال أردوغان، إنه لم يعد هناك شيء اسمه "مسار أستانة" بشأن سوريا، في إشارة منه إلى استمرار النظام السوري في انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار. وأضاف قائلا "في حال التزمت روسيا باتفاقي سوتشي وأستانة، فإن تركيا ستواصل الالتزام بهما. روسيا لم تلتزم حتى الآن بالاتفاقيتين".

أبرز ما جاء في كلمة أردوغان

سوريا

أقولها بكل صدق، إننا نريد إرساء الاستقرار في سوريا، ولن نتردد في القيام بكل ما يلزم إزاء ذلك بما فيها استخدام القوة العسكرية.

أي تطور في سوريا أمر في بالغ الأهمية كأي تطور داخل تركيا على الأقل.

لن نبقى ولا يمكننا البقاء متفرجين حيال الوضع لا في إدلب ولا بمناطق أخرى في سوريا.

ليبيا