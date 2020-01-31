أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية وأي يد تمتد على الأقصى سنكسرها (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مدينة القدس "خط أحمر"، وإنه لا يمكن القبول بالخطة الأمريكية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة.
والثلاثاء الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن خطته للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية متصلة منزوعة السلاح، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
أبرز ما جاء في كلمة أردوغان
- إسرائيل دولة إرهابية وليس لديها أي اعتبار بالنسبة لنا.
- الخطة الأمريكية الجديدة تهدف لالتهام القدس ولن نرضاها بأي شكل من الأشكال.
- القدس بالنسبة لنا خط أحمر وأي يد تمتد على المسجد الأقصى سنكسرها.
- أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم؟
- السعودية بشكل خاص صامتة. متى ستوصلين صوتك؟ سلطنة عمان والبحرين الأمر نفسه. حكومة أبو ظبي تصفق. عار عليكم عار عليكم.
- الدول العربية التي تدعم مثل هذه الخطة إنما ترتكب خيانة حيال القدس وكذلك حيال شعوبها والأهم من ذلك حيال كل الإنسانية.
- لا نعترف ولا نقبل بهذه الخطة التي تدمر فلسطين بشكل تام وتحتل القدس بالكامل"، مشيرا إلى أنها تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنين، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك يقع على عاتق العالم بأسره.
- ترك مصير القدس "لمخالب إسرائيل الدموية" سيكون أكبر أذى يلحق بالبشرية جمعاء.
- إن لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غدا من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر.
- الأيادي الخائنة العربية التي صفقت لخطة ترمب ستحاسب.
- لن نسمح باستعباد الفلسطينيين في أرضهم الأم.
- لن نرضى بإجبار الفلسطينيين على هذه الخطة الأمريكية.
- لا يمكن القبول بالخطة الأمريكية الجديدة وبعض الدول العربية قبلتها وهذه خيانة.
- سأتحدث مع محمود عباس وإسماعيل هنية وسنقيم الأمر.
- نحن نؤمن بتأسيس دولتين متجاورتين وهما فلسطين وإسرائيل.
- تركيا ستبقى دائما إلى جانب القضية الفلسطينية والقدس.