أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية وأي يد تمتد على الأقصى سنكسرها (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مدينة القدس "خط أحمر"، وإنه لا يمكن القبول بالخطة الأمريكية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة.

والثلاثاء الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن خطته للتسوية السياسية بالشرق الأوسط، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية متصلة منزوعة السلاح، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

أبرز ما جاء في كلمة أردوغان