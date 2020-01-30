وفد سعودي في مصر لتبادل الخبرات عن حقوق الإنسان.. ونشطاء يسخرون

قالت وكالة الأنباء السعودية إن رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان محمد فايق التقي أمس الأربعاء بوفد هيئة حقوق الإنسان السعودي الذي يزور القاهرة برئاسة هشام العمار.

وبحسب الوكالة فإن فايق أكد للوفد السعودي على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وأهمية "تبادل الخبرات" بين المجلس وهيئة حقوق الإنسان "بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها"، بحسب الوكالة.

واستعرض اللقاء تجربة المجلس المصري في "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال الممارسات والأساليب التي يقوم بها المجلس". فيما سخر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من الأمر.

وسببّ بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بسبب انتقاده المستمر للنظام تراجع السعودية للمرتبة 172 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019. واحتلت مصر المرتبة 163 في نفس المؤشر.

وجعلت جريمة مقتل خاشقجي سمعة المملكة سيئة في الأوساط الغربية، ومحل انتقاد مستمر على الصفحات الأولى للصحافة الأوربية والأمريكية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أبدت 24 دولة، في بيان مشترك، قلقها العميق بشأن تقارير عن تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لناشطين، منهم نساء وصحفيون وحقوقيون في السعودية.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني الماضي قدمت نحو 90 دولة ملاحظات على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان خلال الجلسة 34 للاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، في جنيف.

وخلال الجلسة تم توجيه نحو 140 توصية وملاحظة لمصر حول ملفات التعذيب، والمرأة، وحرية التعبير، والإعدام، والشرطة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإخفاء القسري، ووقف الحبس الاحتياطي كعقوبة.