وزير النقل المصري عن والد فتاة القطار: قام بعمل بطولي لكنه مخطئ (فيديو)

قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إن الأب الذي أنقذ ابنته من تحت عجلات قطار الإسماعيلية، قام بعمل بطولي لكنه مخطئ من البداية، نافيًا توقيع أي غرامة مالية عليه.

وخلال مداخلة هاتفية أمس في برنامج الإعلامي المقرب من السلطة أحمد موسى، أضاف أن الأب لم يستخدم النفق المخصص للعبور نحو الرصيف الآخر، وحاول العبور من بين عربات القطار، لكن ابنته سقطت، وأنقذها كما ظهر في الفيديو الشهير.

ونفى الوزير ما تداولته وسائل الإعلام بشأن تغريم هيئة السكك الحديدية للأب كونه خالف التعليمات، مناشدًا المصريين بالالتزام بتعليمات السلامة حفاظًا على حياتهم.

وأوضح أن عملية تطوير محطات القطارات مستمرة، مشيرًا إلى تطوير 700 مزلقان بنسبة تتخطى 50%.

وأظهر الفيديو الذي حظي بانتشار واسع، قبل أيام، شخصا قفز خلف ابنته واحتضنها عقب سقوطها من على رصيف المشاة بمحطة السكة الحديد، لحمايتها وإنقاذها من الدهس تحت عجلات القطار.

وأعلنت، الثلاثاء، وزارة النقل المصرية، أن الواقعة نتجت عن مخالفة تعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مسؤول بمحطة قطار الإسماعيلية، أنه سيتم تغريم الأب 50 جنيها (نحو 3 دولارات)، بعدما أكدت التسجيلات إهماله وتعريض حياته وحياة ابنته للخطر، وهو الأمر الذي نفاه الوزير أمس.