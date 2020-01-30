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سياسة

منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ العالمية لتفشي فيروس كورونا

فيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر عبر العالم.
فيروس "كورونا الجديد" ظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر عبر العالم.
30/1/2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وأعلن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

وقال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف إن الأسابيع الأخيرة شهدت تفشيا لم يسبق له مثيل قوبل برد غير مسبوق.

وتابع قائلا "كي أكون واضحا، هذا الإعلان ليس تصويتا على انعدام الثقة في الصين".

وأضاف "مبعث قلقنا الأكبر هو احتمال انتقال الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية".

ويؤدي الإعلان عن حالة طوارئ عالمية إلى تقديم توصيات إلى جميع البلدان تهدف إلى منع انتشار المرض عبر الحدود أو الحد منه مع تجنب التدخل غير الضروري في التجارة والسفر.

ويشمل الإعلان توصيات مؤقتة للسلطات الصحية الوطنية في جميع أنحاء العالم والتي تشمل تكثيف إجراءات الرصد والتأهب والاحتواء.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 170 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 7711 حالة.

وارتفع عدد المشتبه بهم بالإصابة إلى 12 ألفا و167 حالة، وعدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بشكل من الأشكال مع مصابين، ارتفع إلى 81 ألفا و947 شخصا، وتماثل 124 للشفاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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