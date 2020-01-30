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سياسة|مصر

مصر: حبس شقيقة محمد محسوب بعد إخفائها قسرا لشهرين

الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
30/1/2020

قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، إن السلطات المصرية أخفت شقيقته قسريا لأكثر من شهرين، وقررت النيابة العامة اليوم حبسها 15 يوما.

وقال محسوب، اليوم الخميس، في تغريدة على صفحته بموقع تويتر: "أختي الغالية حسيبة محسوب.. بعد ٦٨ يوما من الاختفاء القسري، ١٥ يوم حبس باتهامات باطلة معتادة أمست تلاحق آلاف المصريين".
وأضاف: "هي شقيقتي وابنتي التي ربيتها بعد وفاة والدنا رحمه الله. لعل فرج الله قريب لها ولكل مظلوم في بلدنا الذي مهما عانينا لأجله سنظل نعشق ترابه ونعتز بانتمائنا له".

ومحسوب هو معارض بارز للرئيس عبد الفتاح السيسي، وغادر مصر عقب الانقلاب العسكري والإطاحة بمرسي في يوليو/ تموز 2013، حيث عاش في فرنسا، وفق أحاديث سابقة له.
وكان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية لعدة أشهر، قبل أن يستقيل في نهاية 2012، وكان عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوسط (المعارض).

المصدر : الجزيرة مباشر
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