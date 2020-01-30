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سياسة|مصر

طفلة القطار: كنت خائفة على أبي ولم أخف على نفسي

الأب محمود فرغلي وابنته خديجة
الأب محمود فرغلي وابنته خديجة
30/1/2020

روت الطفلة المصرية التي احتضنها والدها لحمايتها من الدهس تحت عجلات القطار بعد سقوطها من على رصيف المشاة.

وأجرت صحيفة مصرية مقابلة مع الطفلة "خديجة" ووالدها "محمد فرغلى" الذي ألقى بنفسه عليها لحمايتها من القطار.

وقال الأب إن "ما حدث يفوق الخيال".

ويعمل الأب الشجاع مدرس بشمال سيناء وابنته خديجة طالبة بالصف الخامس الابتدائي.

وقالت الطفلة إنها لم تفكر في شيء لحظة احتضان والدها لها، سواء أنها خائفة عليه من القطار أن يصبه بأذى، قائلة إنها لم تكن تخشى على نفسها بل كانت خائفة على والدها.

وقالت الفتاة إن قدميها زلت لتسقط من على الرصيف إلا أن والدها سارع بالسقوط عليها واحتضانها لحمايتها.

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المصدر : الجزيرة مباشر + صحف مصرية
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