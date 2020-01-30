شاهد: وسيم يوسف يشتكي من سباب إماراتيين وتنمرهم عليه

نشر الداعية الإماراتي -من أصل أردني- المثير للجدل وسيم يوسف، مقطعًا مصورًا تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته لرفع نحو 19 قضية بمحاكم أبو ظبي تتعلق بالسب والشتم والقذف.

وقال يوسف إنه يتعرض للشتم والتنمر يوميًا منذ عام 2014 وهو ما تتأذى منه عائلته وأبناؤه ووالداه وكرامته، فلجأ إلى القانون لحمايته بدلًا من أن يعاملهم بالمثل، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه باع سيارته الخاصة بسبب إحدى القضايا التي استهلكت الكثير من الأموال لدفع رسوم المحامين، وعبر عن رفضه لمطالبات خروجه من الإمارات كونه لم يتعرض لأي أحد بالقذف أو الشتم، على حد قوله.

وأكد إمام مسجد أبو ظبي، أن ابنه تعرض للضرب والتنمر لكونه فقط ابن وسيم يوسف، وتابع "آذوني بأصلي وفصلي واسمي وعائلتي…"، مبديًا استعداده التام للتنازل عن القضايا إذا اعتذر المدّعي عليهم عن شتمهم والتعرض له.

وقال إنه جاء إلى الإمارات "حبًا وعشقًا"، وتابع كلامه للإماراتيين "حقك تخالفني لكن لا تسبني. لا تعينوا أحدًا عليّ وإن اختلفنا، فأنا مسلم. القرآن دعا لعدم سب الأصنام فما بالكم بالبشر".

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1222490155073839106?ref_src=twsrc%5Etfw

ورد مغردون على يوسف ووجهوا له اتهامات "ببيع مبادئه ومروءته وشتم كل الناس بهدف إرضاء الإماراتيين ورغم ذلك عاملوه باحتقار".

وأشاروا إلى أن وسيم يوسف يوضح بفيديوهاته الجديدة صورة دولة الإمارات الصغيرة ومدى حجمه فيها، وذكّروه أيضًا بآرائه المثيرة للجدل.

كما لفت بعضهم إلى أن وسيم يوسف بهذا الفيديو نسف أكذوبة التسامح التي طالما تغنى بها بحق الإمارات، وهو الذي شرعن مؤخرًا لبناء "البيت الإبراهيمي" في أبو ظبي وهو مجمع للديانات السماوية الثلاث اليهودية والإسلامية والمسيحية، والذي من المنتظر الانتهاء منه في 2022، وهو الأمر الذي قوبل باحتفاء وترحيب إسرائيلي واسع.

وأشار وسيم يوسف حينها في تغريدة إلى أن "شباب الإمارات أفضل من يمثلون التعايش والتسامح في الداخل والخارج ولا عزاء للمتطرفين والمتشددين"، وقال في تغريدة أخرى إن "أبوظبي جعلت من التسامح والتعايش حقيقة علمية وطبقتها على أرضها، بيت سيزعج أهل الظلام ومن ومعهم".

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https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1222782708939706369?ref_src=twsrc%5Etfw

لم أندم يوما أني نفضت يدي من أياد حكام #الإمارات حين أوغلوا بدم شعوب العرب وأصبحت لهم خصم منذ 2014 بعدما كانت لي أعمال بملايين الدولارات هناك، اليوم حين شاهدت فيديوهات المدعو وسيم يوسف وهو يبكي من البصق بوجهه لبيعه كرامته أيقنت أن الكرامة لا ثمن لها.. اللهم لا تنزع عنا كرامتنا — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) January 29, 2020

https://twitter.com/sara974a/status/1222820458409668611?ref_src=twsrc%5Etfw

هل أتاكم نبأ @waseem_yousef؟

لقد أصبح يشكو البؤس في بلد "السعادة"!#أبق_الأمل_حيا pic.twitter.com/UlJ6SfVrtt — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) January 30, 2020

مااحد سلم من لسانك الزفر حتى وصلت فيك التطاول على الرسول وصحابته وسلف الامه الحين جاك الدور وقداك ماجاك ياالسفله🚀 pic.twitter.com/1kjsYAHOe7 — 🇶🇦المعالي كايده🇶🇦 الدوسري (@qa9doha) January 29, 2020

سبحان الله #وسيم_يوسف

ماترك مشايخ السعودية ولا اردغان ولا قطر ولا الاخوان المسلمين أساء لهم وشتمهم واتهمهم في دينهم وأخلاقهم وتنمر عليهم إعلاميا.

واليوم يشرب من نفس الكأس. صدق الله ( ومن يهن الله فما له من مكرم )@waseem_yousef pic.twitter.com/RyC5oX3mMv — محمد عزالدين الحميري #اليمن (@ddmy777) January 29, 2020