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سياسة|الإمارات

شاهد: وسيم يوسف يشتكي من سباب إماراتيين وتنمرهم عليه

الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف
الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف
30/1/2020

نشر الداعية الإماراتي -من أصل أردني- المثير للجدل وسيم يوسف، مقطعًا مصورًا تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته لرفع نحو 19 قضية بمحاكم أبو ظبي تتعلق بالسب والشتم والقذف.

وقال يوسف إنه يتعرض للشتم والتنمر يوميًا منذ عام 2014 وهو ما تتأذى منه عائلته وأبناؤه ووالداه وكرامته، فلجأ إلى القانون لحمايته بدلًا من أن يعاملهم بالمثل، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنه باع سيارته الخاصة بسبب إحدى القضايا التي استهلكت الكثير من الأموال لدفع رسوم المحامين، وعبر عن رفضه لمطالبات خروجه من الإمارات كونه لم يتعرض لأي أحد بالقذف أو الشتم، على حد قوله.

وأكد إمام مسجد أبو ظبي، أن ابنه تعرض للضرب والتنمر لكونه فقط ابن وسيم يوسف، وتابع "آذوني بأصلي وفصلي واسمي وعائلتي…"، مبديًا استعداده التام للتنازل عن القضايا إذا اعتذر المدّعي عليهم عن شتمهم والتعرض له.

وقال إنه جاء إلى الإمارات "حبًا وعشقًا"، وتابع كلامه للإماراتيين "حقك تخالفني لكن لا تسبني. لا تعينوا أحدًا عليّ وإن اختلفنا، فأنا مسلم. القرآن دعا لعدم سب الأصنام فما بالكم بالبشر".

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1222490155073839106?ref_src=twsrc%5Etfw

ورد مغردون على يوسف ووجهوا له اتهامات "ببيع مبادئه ومروءته وشتم كل الناس بهدف إرضاء الإماراتيين ورغم ذلك عاملوه باحتقار".

وأشاروا إلى أن وسيم يوسف يوضح بفيديوهاته الجديدة صورة دولة الإمارات الصغيرة ومدى حجمه فيها، وذكّروه أيضًا بآرائه المثيرة للجدل.

كما لفت بعضهم إلى أن وسيم يوسف بهذا الفيديو نسف أكذوبة التسامح التي طالما تغنى بها بحق الإمارات، وهو الذي شرعن مؤخرًا لبناء "البيت الإبراهيمي" في أبو ظبي وهو مجمع للديانات السماوية الثلاث اليهودية والإسلامية والمسيحية، والذي من المنتظر الانتهاء منه في 2022، وهو الأمر الذي قوبل باحتفاء وترحيب إسرائيلي واسع.

وأشار وسيم يوسف حينها في تغريدة إلى أن "شباب الإمارات أفضل من يمثلون التعايش والتسامح في الداخل والخارج ولا عزاء للمتطرفين والمتشددين"، وقال في تغريدة أخرى إن "أبوظبي جعلت من التسامح والتعايش حقيقة علمية وطبقتها على أرضها، بيت سيزعج أهل الظلام ومن ومعهم".

اقرأ أيضًا: إسرائيل تحتفي بتغريدة وسيم يوسف عن "البيت الإبراهيمي"

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1222782708939706369?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/sara974a/status/1222820458409668611?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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