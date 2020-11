شاهد: نائب يوناني يمزق علم تركيا.. ووزير خارجية أنقرة يرد عليه

استنكرت تركيا بشدة، اليوم الخميس، تمزيق نائب يوناني في البرلمان الأوربي العلم التركي خلال جلسة برلمانية، منددة بتصرف "عنصري" من شأنه تصعيد التوتر بين أنقرة وبروكسل.

وخلال نقاش حول حالة المهاجرين في الجزر اليونانية مساء الأربعاء في البرلمان الأوربي، قام النائب الأوربي المستقل يوانيس لاغوس بانتقاد تركيا قبل أن يرفع ورقة طبعت عليها صورة للعلم التركي، ويمزقها.

وقال خلال ذلك "لا تحرصوا إلا على عدم مضايقة تركيا، التي أغرقتنا بعدد لا حصر له من المهاجرين. والعلم التركي علم ملطخ بالدم. الشيء الوحيد الذي يجب القيام به هو أن نقول إلى الخارج، أيها الأتراك".

ولاغوس نائب سابق عن حزب النازيين الجدد "الفجر الذهبي" حيث إنه استقال منه في يوليو/تموز.

وردت تركيا بغضب على لسان وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو. وكتب على تويتر "العقول العنصرية تعرف أننا نكسر أصابع من يقتربون من علمنا… ليتعلم أطفال أوربا المدللون أن يعرفوا مكانهم. يجب أن تقول أوربا كفى للعدائية تجاه الإسلام".

وأضاف: "ننتظر من الاتحاد الأوربي أن يقوم بما هو مناسب إزاء هذا المهرج".

These racist minds know better than anybody how we crash and kick out to the sea those who dare attack our glorious flag. Europe’s spoiled and racist children should know their place. Europe must put an end to racism and animosity against Islam. pic.twitter.com/s8EUpRtLqz

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020