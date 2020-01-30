البث الحي
سياسة

شاهد: نائب يوناني يمزق علم تركيا.. ووزير خارجية أنقرة يرد عليه

30/1/2020

استنكرت تركيا بشدة، اليوم الخميس، تمزيق نائب يوناني في البرلمان الأوربي العلم التركي خلال جلسة برلمانية، منددة بتصرف "عنصري" من شأنه تصعيد التوتر بين أنقرة وبروكسل.

وخلال نقاش حول حالة المهاجرين في الجزر اليونانية مساء الأربعاء في البرلمان الأوربي، قام النائب الأوربي المستقل يوانيس لاغوس بانتقاد تركيا قبل أن يرفع ورقة طبعت عليها صورة للعلم التركي، ويمزقها.

وقال خلال ذلك "لا تحرصوا إلا على عدم مضايقة تركيا، التي أغرقتنا بعدد لا حصر له من المهاجرين. والعلم التركي علم ملطخ بالدم. الشيء الوحيد الذي يجب القيام به هو أن نقول إلى الخارج، أيها الأتراك".   

ولاغوس نائب سابق عن حزب النازيين الجدد "الفجر الذهبي" حيث إنه استقال منه في يوليو/تموز.

وردت تركيا بغضب على لسان وزير خارجيتها مولود تشاوش أوغلو. وكتب على تويتر "العقول العنصرية تعرف أننا نكسر أصابع من يقتربون من علمنا… ليتعلم أطفال أوربا المدللون أن يعرفوا مكانهم. يجب أن تقول أوربا كفى للعدائية تجاه الإسلام".

وأضاف: "ننتظر من الاتحاد الأوربي أن يقوم بما هو مناسب إزاء هذا المهرج".

وحاول مقرر تركيا في البرلمان الأوربي ناتشو سانشيز أن يهدئ التوتر على تويتر.

وكتب في تغريدة "لا شيء يبرر تمزيق علم…هذا عمل مؤسف. خطاب اليمين المتطرف الاعتيادي الكاره للإسلام غير مرحب به في بروكسل".

واستنكرت الخارجية اليونانية بدورها "أي عمل يهين شعاراً وطنياً، في هذه الحالة، علم تركيا الوطني… النازيون الجدد لا يمثلون إلا أنفسهم".

ويتهم هذا النائب مجموعة من أعضاء سابقين وحاليين في حزب "الفجر الذهبي" بارتباطهم بعملية قتل مغني الراب المناهض للفاشية بافلوس فيساس في عام 2013. 

وتأتي حادثة تمزيق العلم فيما ارتفع التوتر بين تركيا والدول الأوربية ولا سيما اليونان على خلفية مساعي أنقرة للتنقيب عن الغاز في مياه جزيرة قبرص.

ويندد الاتحاد الأوربي دائماً بعمليات التنقيب التي تقوم بها أنقرة في شرق المتوسط، ويعتبرها "غير قانونية".

وبعد أزمة غير مسبوقة في عام 2015 ناتجة عن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى أوربا، توصل الاتحاد الأوربي في عام 2016 إلى اتفاق مع تركيا حول الهجرة، ما سمح بانخفاض أعداد المهاجرين إلى أوربا.   

لكن عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية ارتفع من جديد في الأشهر الأخيرة، حيث عادت اليونان من جديد في عام 2019 لتكون الممر الرئيسي للمهاجرين واللاجئين نحو أوربا.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)