شاهد: سكان "ووهان" يتحدون "كورونا" من شرفات منازلهم

في محاولة للصمود أمام فيروس كورونا القاتل، ردد سكان مدينة ووهان الصينية كلمات محلية تعبيرًا عن التحدي، وساندوا بعضهم البعض بالغناء من شرفات منازلهم.

وتداول ناشطون على موقع تويتر مقاطع فيديو يظهر فيها أهالي ووهان، المدينة التي بدأ منها انتشار الوباء، وهم يغنون وينادون بصوت مرتفع "Wuhan Jiyou" والتي تعني "صبوا الزيت" لكنها تعبير يوحي بالصمود بمعنى "ووهان، تستطيعين فعلها".

وبحسب المغردين فإن الأهالي يسعون من خلال ذلك إلى رفع الروح المعنوية وإظهار التكاتف حتى يتجاوزوا كارثة انتشار فيروس كورونا المميت.

وقام أهالي مدينة ووهان بالغناء في ساعة محددة، إذ أظهر مقطع فيديو غناءهم الموحد الساعة الثامنة مساء بتوقيت مدينة ووهان.

وتفاعل المغردون بشكل واسع مع غناء أهالي المدينة معبرين عن تعاطفهم الشديد وصلواتهم المستمرة من أجل أن تتجاوز مدينة ووهان المحنة بسلام.

سكان مدينه wuhan الصينيه أثناء العزل الصحي يخرجون من النوافذ ويهتفون لدعم بعضهم البعض خلال هذه الأوقات الصعبة. "Wuhan"

"you can do it "

ووصف الناشطون من مختلف دول العالم المقاطع بأنها "مثيرة للحزن".

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 170 شخصا، وإصابة 7711 خلال أيام في الصين التي اضطرت إلى عزل مدينة ووهان، بالإضافة لأكثر من 10 مدن أخرى، علاوةً على ظهور إصابات محدودة في مناطق متفرقة من العالم.

وتحولت مدينة ووهان إلى ما يشبه مدينة الأشباح، بعد الذعر من تفشي وباء كورونا الجديد الذي بدأ انتشاره من المدينة أواخر 2019.

وأظهرت لقطات مصورة، شوارع المدينة ومتاجرها ومؤسساتها ووسائل النقل، وهي شبه خالية من الناس ومظاهر الحياة.

