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شاهد: سائق في الصين يطرد راكبا بدأ في السعال

30/1/2020

أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل، لحظة طرد سائق أجرة صيني لراكب من سيارته بعدما بدأ الأخير في السعال، وعرف أنه عائد من مدينة ووهان الموبوءة بفيروس كورونا القاتل.

وفي الفيديو، يُرى سائق سيارة الأجرة وبجواره راكب شاب يرتدي قناعًا للوجه، وكان هناك راكب آخر جالس في المقعد الخلفي بدون قناع للوجه.

ثم بدأ الراكب الجديد في السعال، فسأله السائق من أين مدينة هو؟ ليرد بأنه من باودينغ، لكن السائق أخبره بأن لهجته مختلفة عن أهل المدينة، وبادره بسؤال آخر "هل أنت من ووهان؟" ليجيبه الراكب بأنه عاد لتوه من هناك وأنه بحاجة للذهاب إلى المستشفى.

وعلى الفور يطلب منه سائق الأجرة، النزول بسرعة من السيارة، خشية أن يكون مصابًا بفيروس كورونا.

وتفاعل مدونون صينيون مع الواقعة التي نشرتها مجلة "ذا ويك" الأمريكية، فبعضهم انتقد تصرف السائق ووصفوه بأنه بلا قلب، بينما انتقد كثيرون الراكب لعدم إبلاغه السائق بأنه يشتبه بأن يكون مصابًا بفيروس كورونا، لاسيما في وجود راكب آخر في المقعد الخلفي دون قناع حماية.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 170 شخصا، وإصابة 7711 خلال أيام في الصين التي اضطرت إلى عزل مدينة ووهان، بالإضافة لأكثر من 10 مدن أخرى، علاوةً على ظهور إصابات محدودة في مناطق متفرقة من العالم.

وتحولت مدينة ووهان إلى ما يشبه مدينة الأشباح، بعد الذعر من تفشي وباء كورونا الجديد الذي بدأ انتشاره من المدينة أواخر 2019، وأظهرت لقطات مصورة، شوارع المدينة ومتاجرها ومؤسساتها ووسائل النقل، وهي شبه خالية من الناس ومظاهر الحياة.

ويتوقع باحثون أن تتصاعد معدلات الإصابة بالفيروس الجديد خلال الأيام القادمة، كما نقلت وسائل إعلام محلية تحذيرات علماء من صعوبة بالغة في احتواء انتشار فيروس كورونا داخل حدود الصين.

المصدر : الجزيرة مباشر + ذا ويك
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