البث الحي
سياسة

شاهد: تقدم قوات الوفاق في أبو قرين ومطاردة قوات حفتر

30/1/2020

استعادت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية منطقة أبو قرين جنوب شرق مدينة مصراتة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكانت قوات حفتر شنت الثلاثاء هجوما مباغتا من ثلاثة محاور على منطقة أبو قرين (120 كيلومترا تقريبا عن مصراته) وتمكنت من السيطرة على أجزاء منها، لكن قوات المنطقة الوسطى التابعة لحكومة الوفاق شنت هجوما مضادا، وتمكنت خلال وقت وجيز من استعادة أبو قرين التي تقع منتصف الطريق بين مدينتي مصراتة وسرت.

وطاردت قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا القوات المنسحبة إلى منطقة الوشكة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو حصلت عليها (الجزيرة مباشر) فرار مسلحي حفتر الذين تركوا خلفهم آليات وجثثا محترقة، في حين أظهرت صور أخرى أسيرا قيل إنه سوداني الجنسية.

واعتبر المتحدث العسكري لقوات الوفاق، أنه مع تكرار خرق مليشيات حفتر للهدنة، فهي بذلك تجعل "من وقف إطلاق النار والعدم سواء".

جدير بالذكر أن وقف إطلاق النار بدأ منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري، بمبادرة تركية روسية، وتم التأكيد عليه في مؤتمر برلين، المنعقد في 19 من ذات الشهر، ولكن قوات حفتر خرقت الاتفاق عدة مرات، وفرضت حظرا جويا على الطيران المدني والعسكري في طرابلس ومحيطها، فضلا عن إقدامها على غلق موانئ وحقول نفط بالبلاد.

على صعيد متصل، كشف سليم قشوط، عضو غرفة عمليات المنطقة الغربية بمحور الطويشة (جنوبي طرابلس)، التابعة لقوات حكومة الوفاق، أن هجوم قوات حفتر، على منطقة أبو قرين، جاء بأوامر من غرفة العمليات المصرية-الإمارتية، التي طلبت من حفتر تسريع الهجوم باتجاه مدينتي مصراتة والزاوية.

وأوضح أن الهدف من الهجوم على مصراتة والزاوية، دفع كتائب المدينتين للانسحاب من محاور القتال جنوبي طرابلس، مما يسهل على مليشيات حفتر مهمة اقتحام العاصمة.

ويؤكد القيادي العسكري في الوفاق، أن أحدا لم ينسحب من محاور القتال في طرابلس، وأن  15 ألف من شباب الاحتياط، و7 آلاف آلية تحركت من مصراتة إلى أبو قرين لصد الهجوم.

استمرار المعارك حول مصراته جنوب شرق طرابلس- غيتي

ولفت إلى أن الشباب الذين تصدوا لهجوم أبو قرين، ليسوا سوى جزء من 35 ألفا من قوات الاحتياط بمصراتة وحدها.

وبالنسبة لهجوم قوات حفتر على الزاوية، أفاد قشوط، أن "300 آلية خرجت من المدينة لصد الهجوم، دون الحديث عن الأفراد"، في إشارة إلى عدم حاجة المدينة لسحب كتائبها من طرابلس.

والأحد، أعلنت مليشيات حفتر، تشكيل غرفتي عمليات خاصة بالسيطرة على الزاوية بقيادة عبد الله نور الدين، والأخرى خاصة بمصراتة بقيادة سالم درياق.

وأفاد قشوط، أن قوات الوفاق، فقدت في معركة أبو قرين 6 مقاتلين، لكنه أشار إلى تمكن قوات الوفاق من اغتنام عدة آليات، والقضاء على ما بين 60 إلى 70 عنصرا من قوات حفتر، بينهم مرتزقة أجانب.

وأوضح قشوط، أن من بين قتلى حفتر 22 حالة مؤكدة لديهم بالأسماء، وصلت جثثهم إلى مستشفى مدينة أجدابيا (675 كلم شرق مصراته)، بالإضافة إلى عدد من الجرحى (لم يحددهم).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)