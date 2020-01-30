بالصور: قوات النظام السوري تقتل رجلا مسّنا وتحرقه في معرة النعمان

قال ناشطون سوريون وصفحات إخبارية محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن عناصر للنظام قتلت رجلا مسنا في مدينة معرة النعمان، عقب سيطرتها عليها أول أمس الثلاثاء.

وتناقل ناشطون سوريون صورة لجثة الرجل وأحد عناصر النظام يضع قدمه فوق جثته، في مشهد أثار غضب المدنيين والناشطين في إدلب.

وقال ناشطون من معرة النعمان، إن الرجل المسن واسمه "أحمد جفال" لم يخرج من المعرة، وظل فيها حتى آخر لحظة ولم يكن يريد الخروج منها أبدا.

وقال المركز الإعلامي العام عبر حسابه على فيسبوك إن "قوات النظام السوري والمليشيات الروسية قامت صباح اليوم بإعدام المُسن "أحمد الجفال" ومن ثم سكب البنزين عليه وإحراق جثته داخل الحي الشمالي في مدينة معرة النعمان بعد سيطرتهم عليها ليلة أمس".

كما قالت شبكة أخبار إدلب عبر حسابها على فيسبوك إن الحاج "أحمد جفال"، وهو رجل مسن فقير وبسيط يعمل في جمع البلاستيك من شوارع معرة النعمان ليؤمن قوت يومه. في بداية الحملة على معرة النعمان حاولت فرق الدفاع المدني إخراجه ولكنه رفض بشدة، وفي الآونة الأخيرة بحثوا عنه ولم يجدوه وظنوا أنه قد خرج من المدينة. ولكن قوات الأسد قتلته بعد أن احتلت المدينة ومثلت بجثته.

وتسيطر قوات النظام السوري وروسيا على مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي بالكامل بعد معارك وغطاء جوي روسي عنيف تسبب بنزوح مئات الآلاف من المدنيين نحو الحدود السورية التركية والمناطق الأكثر أمناً.

https://twitter.com/ALLWTN/status/1222798732791635968?ref_src=twsrc%5Etfw

رفض الخروج من مدينته

حاول رجال الدفاع المدني إخراجه، فرفض

بحثوا عنه مؤخرا فلم يجدوه، ظنا منهم أنه قد غادر المدينة

رجل بسيط (درويش) يعمل في جمع النايلون وبعض الخردوات.

"أحمد جفال" وجده مغول العصر في مدينة معرة النعمان فقتلوه وقاموا بحرق جثته، ورفعوا إشارة النصر pic.twitter.com/m14ifgLRLl — مؤيد المحمد (@muayad999) January 30, 2020

جيش الأسد و بمؤازرة أسطول الطيران الروسي و بعد احتلالهم مدينة #معرة_النعمان قام بإعدام رجل كبير بالسن "احمد جفال" وجدوه في المدينة لم يتمكن من النزوح والفرار و قاموا بحرق جثته و التمثيل بها #إدلب_تحت_النار pic.twitter.com/eLuMh1Ux18 — مثنى ناصر (@Mothanna_Nasser) January 29, 2020

عصابات الاسد والاحتلال الروسي يقومون بإعدام رجل كبير بالسن "أحمد جفال" وجدوه في مدينة معرة النعمان بريف #إدلب الجنوبي بعد احتلالها وقاموا بحرق جثته! pic.twitter.com/GFU1yWf0uX — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) January 29, 2020

عاجل/ عصابات الاسد والقوات الروسية تقوم بإعدام رجل كبير بالسن "احمد جفال" وجدوه في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد احتلالها وقاموا بحرق جثته#MMC pic.twitter.com/JB1LyLEEzO — المركز الإعلامي العام MMC (@MMCSYR) January 29, 2020