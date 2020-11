المغرب يقدر خطة السلام الأمريكية ويقول إنها بحاجة لقبول الأطراف

قال المغرب إنه يقدر جهود السلام البناءة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم في الشرق الأوسط، وذلك تعليقا على الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن "تسوية القضية الفلسطينية هي مفتاح الاستقرار بالشرق الأوسط، ولهذا السبب، تقدر المملكة المغربية جهود السلام البناءة المبذولة من طرف الإدارة الأمريكية الحالية، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومنصف لهذا الصراع".

وأضاف بوريطة أن "قبول الأطراف لمختلف العناصر يعد أساسيا لضمان استدامة هذا المخطط"، موضحا أنه "إذا كان البعد الاقتصادي مهما، فلا مناص من تكميله ببعد سياسي".

وقال الوزير المغربي إن بلاده "تسجل بعض عناصر التقاطع مع مبادئ وخيارات لطالما دافعت عنها المملكة في هذا الملف، ويتعلق الأمر على الخصوص بحل الدولتين، كما يتعلق بالتفاوض بين الطرفين كنهج مفضل للتوصل إلى حل، مع الحفاظ على الانفتاح على الحوار".

وأضاف بوريطة أن المملكة تعتبر أنه يجب الحفاظ على الوضع القانوني للقدس، قائلا إنه "لا بد أن يشكل القرار النهائي موضوع مفاوضات بين الأطراف طبقا للشرعية الدولية".

وذكر بوريطة بلقاء العاهل المغربي محمد السادس العام الماضي بالبابا فرنسيس، اللذان اكدا في" نداء القدس"، على" ضرورة أن تُكفل داخل المدينة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة، لصالح أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها".

1/11.Press Statement by the Minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan Expatriates, Mr.#NasserBourita#Morocco appreciates the peace efforts of the Trump Administration and wishes that a constructive peace process be launched#Thread pic.twitter.com/P7aWPCDROY

— Moroccan Diplomacy 🇲🇦 (@Marocdiplo_EN) January 29, 2020