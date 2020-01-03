نيويورك تطالب مواطنيها بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عقب مقتل قاسم سليماني

طالبت مدينة نيويورك الأمريكية سكانها بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، وذلك خشية وقوع هجمات في أعقاب مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بغارة أمريكية بالعراق.

وقال بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، إن مجلس بلدية نيويورك عقد اجتماعا طارئا لبحث اتخاذ إجراءات أمنية احترازية عقب اغتيال سليماني.

وطالب مجلس بلدية نيويورك من سكان المدينة إبلاغ السلطات بأي سلوك أو تحركات مشبوهة فيها.

وقال عمدة نيويورك إن سلطات المدينة اتخذت إجراءات أمنية لمواجهة أي أعمال انتقامية بعد مقتل سليماني.

وأضاف أنه "لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيجري بعد مقتل سليماني واتخذنا إجراءات لتلافي حدوث هجمات إرهابية".

وتابع " كانت لدينا معلومات أن وكلاء عن إيران حاولوا تدبير هجمات في نيويورك خلال السنوات الماضية".

وأعرب عمدة نيويورك عن سعادته لمقتل سليماني " لأنه استخدم قدراته كي يقتل أمريكيين وتسبب في مقتل آلاف حول العالم"، على حد قوله.