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سياسة

مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بضربة أمريكية

قاسم سليماني قتل في غارة أمريكية ببغداد
قاسم سليماني قتل في غارة أمريكية ببغداد
3/1/2020

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الوزارة في بيان لها "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

وذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أكد اليوم الجمعة مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد قوة فيلق القدس التابعة للحرس.

"بأمر من ترمب"

وأكّدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر الأمر بـ"قتل" الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وأوضح البيان أنّ "الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة"، مؤكدا أن "الجنرال سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأميركيين وعسكريي التحالف وجرح الآلاف غيرهم".

ترمب يرفع العلم الأمريكي

فور إعلان نبأ مقتل سليماني، نشر ترمب على حسابه في موقع تويتر صورة للعلم الأمريكي من دون أي تعليق.

وقال البنتاغون إن سليماني "قام بتدبير الهجمات على قواعد التحالف في العراق في الشهر الأخيرة — بما في ذلك هجوم 27 ديسمبر/كانون الأول والتي أدت مقتل وجرح أمريكيين آخرين والطاقم العراقي" وكذلك هجوم الأسبوع الجاري على السفارة الأمريكية في بغداد.

وذكرت وزارة الدفاع أن "هذه الضربة كان هدفها ردع خطط هجوم مستقبلية لإيران" مشددة على أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا ومصالحنا في أي مكان في العالم".

واغتيل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب قائد هيئة الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران، في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي فجر اليوم الجمعة.

ويأتي مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

"انتقام مؤلم"

من جانبه، توعد المرشد الإيراني، علي خامنئي، بـ"انتقام مؤلم" على خلفية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية.

وفي بيان له الجمعة، تقدم خامنئي بالتعازي لأقارب سليماني والشعب الإيراني.

وقال إن عمل ونهج سليماني "لن يتوقّف برحيله ولن يبلغ طريقًا مسدودًا".

واستدرك خامنئي "انتقام مؤلم سيكون في انتظار المجرمين".

وأعلن خامنئي الحداد في البلاد 3 أيام عقب مقتل سليماني.

المصدر : وكالات
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