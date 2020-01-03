مقتل قاسم سليماني.. التطورات لحظة بلحظة

تتواصل ردود الأفعال على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد، في ظل مخاوف من اندلاع مواجهة بين طهران وواشنطن.

وفيما يلي أبرز التطورات وردود الأفعال على الحدث:

تطورات اليوم الثالث

نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني: قوى كثيرة ستكمل المسيرة بعد اغتيال سليماني.

نائب الأمين العام لحزب الله: واشنطن ستكتشف أنها ارتكبت حماقة كبرى وأن حساباتها لتغيير المعادلة خاطئة.

وزير خارجية بريطانيا: سنتخذ كل الإجراءات الضرورية للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه بلادنا وجنودنا.

ظريف في تغريدة: تهديد ترمب بقصف مواقع ثقافية إيرانية يعد جريمة حرب.

وزير خارجية بريطانيا: الطريق مفتوح أمام إيران للدخول في دبلوماسية ذات مغزى.

وزير خارجية بريطانيا: ثمة حاجة لخفض تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وتجنب حرب غير مقصودة.

وزير خارجية بريطانيا: نشوب حرب في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد وسليماني كان مصدر تهديد للمنطقة.

قائد الجيش الإيراني: اغتيال سليماني خطوة بشعة لا يقبلها العالم لذا تصدر أمريكا تهديدات لتغطي على جريمتها.

قائد الجيش الإيراني: سنعرف في نهاية المطاف من الذي سيتلقى ضربات في 52 هدفا.

قائد الجيش الإيراني: في أي مواجهة محتملة أستبعد أن تتجرأ أمريكا على استهداف 52 نقطة إيرانية.

رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: على ترمب أن يعلم أن حياة كل الأمريكيين في المنطقة باتت في خطر شديد.

لاريجاني: على ترمب أن يعلم أن اغتيال سليماني وضعه في مواجهة مع إيران.

رئيس البرلمان الإيراني: قرار ترمب اغتيال سليماني أدخله مستنقعا عميقا وألقى بأمن المنطقة إلى الفراغ.

المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: اغتيال سليماني هو إرهاب واضح لا يمكن تجاوزه وردنا قادم وبقوة.

المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: واشنطن دخلت في معركة خطيرة جدا وعليها انتظار ضرباتنا الثقيلة.

ترمب عبر تويتر: إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية أو أي مواطن أمريكي فسأوجه ضدها أفضل العتاد العسكري دون تردد.

هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: وصول جثمان قاسم سليماني إلى إيران.

بيلوسي: الأعمال العسكرية التصعيدية للإدارة الأمريكية تضع قواتنا ودبلوماسيينا ومواطنينا وحلفائنا في دائرة الخطر.

بيلوسي: نطالب إدارة ترمب بتقديم إيجاز شامل للكونغرس حول الأعمال العسكرية ضد إيران وأي خطوات قيد الدراسة.

بيلوسي: إشعار البيت الأبيض بخصوص مسوغ استهداف سليماني يثير تساؤلات حول التوقيت والمبرر.

البيت الأبيض يرسل إشعارا بالهجوم الذي أدى لمقتل سليماني للكونغرس.

ترمب: سنضرب 52 هدفا إيرانيا مهما لإيران وللثقافة الإيرانية بسرعة وبقوة إذا هاجمت إيران أمريكيين أو مواقع أمريكية.

بومبيو: إملاء النظام الإيراني على الحكومة العراقية ما يجب القيام به يعرض حياة العراقيين الوطنيين للخطر.

مصدر أمريكي مطلع لسي إن إن: مؤشرات على أن إيران رفعت جاهزية صواريخها بعد مقتل سليماني.

مصدر أمريكي مطلع لسي إن إن: رصدنا تحرك مركبات تحمل صواريخ غراد وقطع عسكرية باتجاه قاعدة عين الأسد بالعراق.

مساعد قائد الحرس الثوري: انتقامنا من أمريكا حتمي وعلى واشنطن أن تتوقف عن إرسال الرسائل الفارغة.

سي إن إن: الاستخبارات الأمريكية والبنتاغون مقتنعان بأن إيران سترد على مقتل سليماني ويبحثان أين ومتى ذلك.

واشنطن تدعو رعاياها في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت للحيطة والحذر بسبب التوتر بالمنطقة.

تطورات اليوم الثاني

قائد الحرس الثوري: اغتيال سليماني سيتبعه انتقام قاس خاصة في شكل وطبيعة الحضور الأمريكي بالمنطقة.

قائد الحرس الثوري الإيراني: انتقامنا سيشمل امتداداً جغرافياً واسعاً وسيترك تأثيرات مصيرية.

الرئيس الإيراني: اغتيال قاسم سليماني جريمة غبية وستزيد من حدة التوتر في الشرق الأوسط.

روحاني خلال لقائه وزير الخارجية القطري: أمريكا تتحمل تبعات اغتيال سليماني وعليها أن تدفع ضريبة ثقيلة.

قائد عمليات كتائب حزب الله العراقية: على القوات الأمنية العراقية الابتعاد عن القواعد الأمريكية ابتداء من غد الأحد.

مصادر أمنية عراقية: سقوط قذائف هاون على مجمع القصور الرئاسية بمدينة الموصل الذي يضم قوات أمريكية.

الجيش العراقي: سقوط صواريخ داخل المنطقة الخضراء وحي الجادرية في بغداد وقاعدة بلد الجوية دون وقوع قتلى.

رئيس وزراء العراق يعلن الحداد ثلاثة أيام على مقتل سليماني والمهندس وقتلى الضربة الجوية الأمريكية الآخرين.

رويترز: وزير الخارجية الصيني أبلغ ظريف في اتصال هاتفي أنه على واشنطن أن تكف عن إساءة استخدام القوة.

رويترز: وزير الخارجية الصيني يقول في اتصاله الهاتفي مع نظيره الإيراني إنه على واشنطن حل المسألة عبر الحوار.

رويترز: وزير الخارجية الصيني يؤكد لنظيره الإيراني أن بلاده ستلعب دورا بناء في الحفاظ على السلام والأمن في الخليج.

وزير الخارجية التركي يجري اتصالا بنظيره الإيراني لبحث التطورات بعد قتل سليماني والتوتر بين طهران وواشنطن.

نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: اغتيال سليماني عمل جبان وسيتبعه رد قاس على أمريكا.

نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: الثأر لسليماني من أمريكا ليس مناطا بإيران فقط بل بكل محور المقاومة.

نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: الحرس جاهز للرد على اغتيال سليماني بقوة حال تلقيه أوامر القيادة.

الخارجية الإيرانية: ظريف التقى بوزير الخارجية القطري وبحثا التطورات الإقليمية بما فيها ملف اغتيال قاسم سليماني.

الخارجية الإيرانية: ظريف وصف الخطوة الأمريكية بالعمل الإرهابي وقال إن واشنطن ستتحمل مسؤولية فعلتها.

الخارجية الإيرانية: ظريف أكد أن طهران لا تريد زيادة التوتر وتعتبر أن وجود القوات الأجنبية هو سبب عدم الاستقرار.

أ ف ب: حلف الناتو يعلن تعليق عمليات التدريب في العراق إثر قتل الجنرال سليماني.

وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول عسكري أمريكي: التحالف الدولي يخفض عملياته في العراق لأسباب أمنية.

عضو مجلس خبراء القيادة أحمد خاتمي: اتخذنا قرارا بالثأر لدماء سليماني ورد إيران سيكون وفق متطلبات أمننا.

خاتمي: قررنا الثأر لسليماني وردنا سيكون وفق متطلبات الأمن القومي.

خاتمي: الحل في العراق يتمثل بالعمل بكل المستويات لإخراج القوات الأمريكية.

بريطانيا تدعو رعاياها لعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان وعدم السفر إلى إيران إلا للضرورة.

المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: من حق إيران الرد على عملية اغتيال سليماني وردنا سيكون قويا.

المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: إذا اندلعت حرب في المنطقة فإن مسببها هو الولايات المتحدة الأمريكية.

المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: أي تحرك أمريكي بعد الرد الإيراني سيواجه برد أكثر قوة.

رئاسة إقليم كردستان العراق تؤكد رفضها تصفية حسابات الدول على أرض العراق وتدعو كل الأطراف لضبط النفس.

الرئيس الإيراني: قاسم سليماني لم يكن قائدا عسكريا فقط وإنما كان سياسيا محنكا.

الرئيس الإيراني: اغتيال سليماني سببه انزعاج الأعداء من برامجه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الرئيس الإيراني: إيران لن تنسى جريمة واشنطن باغتيالها سليماني وستدرك أمريكا خطأها على مدى السنوات القادمة.

وكالة الأنباء الفرنسية: آلاف العراقيين يهتفون "الموت لأمريكا" خلال تشييع سليماني والمهندس في بغداد.

نائب قائد الحرس الثوري: الرسالة الرسمية الأمريكية طلبت ألا يتجاوز حجم الرد الإيراني سقف الانتقام لسليماني فقط.

نائب قائد الحرس الثوري: لا يمكن لواشنطن أن تحدد شكل وطبيعة وسقف الرد الإيراني بعد اغتيالها سليماني.

نائب قائد الحرس الثوري: الخبراء يعرفون أن جريمة أمريكا تفتقر لأي قيمة أمنية فتحركات سليماني لم تكن سرا.

مصادر للجزيرة: وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران.

الرئيس الأفغاني تعليقا على مقتل سليماني: لن يتم استخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة.

وصول جثامين ضحايا القصف الأمريكي على طريق مطار بغداد وبينهم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لبدء مراسم التشييع.

لوس أنجلوس تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي: ترمب اختار بشكل غير متوقع استهداف سليماني من بين خيارات عدة.

لوس أنجلوس تايمز: قرار ترمب باستهداف سليماني كان جزئيا بتشجيع الصقور من مستشاريه.

لوس أنجلوس تايمز: البنتاغون وCIA وجهات أخرى بذلت جهودا مكثفة لتحديد مكان سليماني واتخاذ التدابير لقتله.

لوس أنجلوس تايمز: وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت تعلم أن سليماني في جولة في سوريا ولبنان.

لوس أنجلوس تايمز: الاستخبارات الأمريكية كانت على علم بأن سليماني سيسافر جوا من دمشق لبغداد في غضون أيام.

لوس أنجلوس تايمز: المسؤولون الأمريكيون لاحظوا أن سليماني لم يكن مهتما بإخفاء مسار تحركاته.

لوس أنجلوس تايمز: مسؤولون أمريكيون قالوا إن جولة سليماني كان هدفها التخطيط لهجمات ضد منشآت أمريكية.

لوس أنجلوس تايمز: كان هناك إجماع في مجلس الأمن القومي للرئيس على أن خطر عدم اتخاذ أي إجراء غير مقبول.

لوس أنجلوس تايمز: فريق الأمن القومي لم يكن يتوقع أن يوافق الرئيس ترمب على عملية قتل سليماني.

مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي: العالم أصبح أكثر أمانا بعد مقتل سليماني.

بنس: سليماني كان يخطط لهجمات وشيكة على الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين.

بنس: ترمب اتخذ قرارا حاسما بالتصدي للدولة الراعية للإرهاب والتخلص من رجل شرير.

رويترز: سفير إيران بالأمم المتحدة يقول لشبكة سي إن إن بأن الرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري.

رويترز عن الجيش الألماني: الولايات المتحدة وحلفاؤها علقوا تدريب القوات العراقية نظرا للتهديد المتزايد الذي يواجهونه.

سفير إيران بالأمم المتحدة في مقابلة مع سي إن إن: قتل واشنطن لسليماني يعادل شن حرب على #إيران.

مسؤول بالخارجية الأمريكية: أستبعد قيام إيران بشن أعمال انتقامية لأن واشنطن تتحدث اللغة التي يفهمها النظام.

مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين: إيران أمام خيارين إما التصعيد وسيكون ذلك خيارا خاطئا أو وقف حروبها بالوكالة.

أوبراين: الرئيس اتخذ قرار القضاء على سليماني بمجرد حصولنا على معلومات أنه يخطط لهجمات ضد دبلوماسيينا.

أوبراين: كانت هناك مخاطر في عدم اتخاذ قرار القضاء على سليماني.

أوبراين: عملية القضاء على سليماني كانت لحماية الموظفين والعسكريين الأمريكيين وهي عملية وقائية.

أوبراين: كما قال الرئيس العملية تهدف لوقف الحرب وليس الشروع فيها.

أوبراين: لقد أطلعنا أعضاء الكونغرس على المعلومات الأولية حول الوضع ونتوقع عقد إحاطات مغلقة بعد عطلتهم.

ترمب: سليماني مسؤول عن قتل المئات من الأبرياء بينهم أمريكيون.

مسؤول بالخارجية الأمريكية: سليماني خطط لأبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها إيران وقتل 608 أمريكيين بالعراق.

مسؤول بالخارجية الأمريكية: وجود المهندس مع سليماني كان بهدف التخطيط لهجمات ضد أمريكيين ومنشآت أمريكية.

نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني للجزيرة: ردنا على رسالة الأمريكيين عبر سويسرا كان أنه لا ثقة بأمريكا.

نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني للجزيرة: مقتل سليماني وحد الشعب الإيراني.

نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني للجزيرة: واشنطن ستدفع ضريبة ما قامت به.

عضو الكونغرس آدم شيف: سليماني لعب دورا قياديا في أنشطة إيران الخبيثة لكن قتله زاد من حدة التوتر مع طهران.

متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية للجزيرة: قوة التدخل السريع التابعة للفرقة 82 تلقت أوامر بالاستعداد للانتشار.

أ ب عن جنرال أمريكي: واشنطن لديها معلومات استخباراتية بأن سليماني كان يخطط لحملة عنف ضد الولايات المتحدة.

ترمب: اتخذنا قرارا بالأمس بوقف حرب ولم نتخذ قرارا ببدئها.

ترمب: سليماني كان يخطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين.

ترمب: نمتلك قائمة للأهداف ونحن جاهزون لتنفيذها في أي وقت.

ترمب: الجيش الأمريكي قتل قاسم سليماني بناء على أوامر مني.

ترمب: لا نسعى لتغيير النظام الإيراني لكن سلوكه العدواني يجب أن يتوقف.

الخارجية القطرية: نحذر من توالي مظاهر التصعيد بالعراق الشقيق الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.

الخارجية القطرية: نطالب جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق والمنطقة الدخول في حلقة العنف المفرغة.

المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: ظريف أكد للأمين العام أن مقتل سليماني ستكون له عواقب.

الاتحاد الأوربي: ينبغي وقف دائرة العنف الحالية في العراق قبل أن تخرج عن السيطرة ويجب ضبط النفس لأقصى درجة.

اليوم الأول

الولايات المتحدة ترسل 3 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط.

الخارجية الأمريكية: وزير الخارجية يعتزم إدراج عصائب أهل الحق العراقية على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

الخارجية الأمريكية: بومبيو يعتزم تصنيف القياديين بعصائب أهل الحق قيس الخزعلي وليث الخزعلي كإرهابيين عالميين

وزير الدفاع الأمريكي: نقول لإيران ومليشياتها بالوكالة إننا لن نقبل الهجمات المستمرة على أفرادنا وقواتنا بالمنطقة.

مارك إسبر: سنرد على الهجمات بالوقت والطريقة والمكان الذي نختاره ونحث إيران على إنهاء أنشطتها الخبيثة.

مجلس بلدية نيويورك يعقد اجتماعا طارئا لبحث اتخاذ إجراءات أمنية احترازية عقب اغتيال سليماني

عمدة نيويورك: اتخذنا إجراءات أمنية لمواجهة أي أعمال انتقامية بعد مقتل سليماني

عمدة نيويورك: لا يمكن لأحد التنبؤ بما سيجري بعد مقتل سليماني واتخذنا إجراءات لتلافي حدوث هجمات إرهابية

مجلس بلدية نيويورك يطلب من سكان المدينة إبلاغ السلطات بأي سلوك أو تحركات مشبوهة فيها

عمدة نيويورك: كانت لدينا معلومات أن وكلاء عن إيران حاولوا تدبير هجمات في نيويورك خلال السنوات الماضية

عمدة نيويورك: سعيد لمقتل سليماني لأنه استخدم قدراته كي يقتل أمريكيين وتسبب في مقتل آلاف حول العالم

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تلقينا رسالة أمريكية رسمية عبر السفير السويسري بعد اغتيال الجنرال سليماني

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: استدعينا السفير السويسري في طهران وسلمناه ردنا على الرسالة الأمريكية

مجلس الأمن القومي الإيراني: اتخذنا القرارات اللازمة بشأن الرد على اغتيال سليماني وواشنطن تتحمل المسؤولية

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيكون في الزمان والمكان المناسبين

مجلس الأمن القومي الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها.

مجلس الأمن القومي الإيراني: الولايات المتحدة ستدفع ضريبة غالية باغتيالها سليماني.

مجلس الأمن القومي الإيراني: الانتقام الإيراني سيكون ثقيلا ومؤلما.

مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن ارتكبت أكبر خطأ استراتيجي لها في الشرق الأوسط.

ارتفاع أسعار النفط بنحو 4 % لتسجل أعلى مستوياتها في 3 أشهر ونصف عقب إعلان مقتل قاسم سليماني.

الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن للعالم تحمل حرب أخرى في منطقة الخليج.

أنطونيو غوتيريش: هذه لحظة يجب على القادة فيها ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

لأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميق إزاء التصعيد الأخير في المنطقة ويجدد دعوته لوقفه.

الكرملين: الرئيس الروسي أشار إلى أن مقتل سليماني سيؤدي إلى توتير الوضع بشكل جدي في المنطقة.

الكرملين: الرئيس الروسي أعرب في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي عن قلقه إزاء مقتل سليماني.

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: اغتيال سليماني والمهندس أحبط هجوما وشيكا.

بومبيو: نريد أن يعرف العالم أن هناك هجوما وشيكا كان يحضر له وسنوفر كل معلومة ممكنة بهذا الخصوص.

بومبيو: تحدثت مع القادة العراقيين عدة مرات وأعرف أن مطالب الشعب العراقي التخلص من نفوذ إيران في بلدهم.

بومبيو: سنواصل حماية المصالح الأمريكية في المنطقة.

بومبيو: الفرنسيون مخطئون بقولهم إن العالم اليوم أقل أمنا بعد اغتيال سليماني.

بومبيو: نأمل في أن يواصل العراقيون مطالبهم بمحاربة الفساد.

بومبيو: سنتخذ القرارات الصحيحة فيما يتعلق بدبلوماسيينا وجنودنا في المنطقة

بومبيو يقول لنظيره البريطاني إنه ممتن للحلفاء الذين يدركون التهديدات العدوانية المستمرة من فيلق القدس.

بيان للجيش العراقي: استهداف المهندس انتهاك صارخ لسيادة العراق وخروج واضح عن مهام القوات الامريكية المحددة.

مراسل الجزيرة: بيان لفيلق القدس يؤكد مقتل 4 ضباط في الحرس الثوري كانوا برفقة قاسم سليماني.

الخارجية اللبنانية: ندين اغتيال سليماني والمهندس ونعتبر العملية انتهاكا لسيادة العراق.

الخارجية اللبنانية: اغتيال سليماني والمهندس تصعيد خطير ضد إيران من شأنه زيادة التوتر في المنطقة.

الخارجية اللبنانية: نشدد على إبعاد لبنان عن انعكاسات هذا الحادث الخطير لأنه أحوج ما يكون إلى الاستقرار.

المقررة الأممية لحالات القتل خارج نطاق القانون: اغتيال سليماني والمهندس ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كالامار: لا يمكن استخدام القوة المميتة والفتاكة إلا عند الضرورة القصوى للحماية من أي تهديد وشيك للحياة

نتنياهو: ترمب يستحق كل التقدير على حزمه وقوته وسرعة قراره ونقف إلى جانب واشنطن في دفاعها عن نفسها.

نتنياهو: سليماني يتحمل مسؤولية مقتل أمريكيين وأبرياء كثيرين وقام بالتخطيط لتنفيذ أعمال هجومية أخرى.

الخارجية الألمانية: نشعر بقلق بالغ من خطورة التصعيد بعد مقتل سليماني وسنعمل مع شركائنا لتجنب ذلك.

الخارجية الألمانية: قاسم سليماني مدرج ضمن قائمة الإرهابيين في الاتحاد الأوربي وما حصل لم يأت من فراغ.

وزير الخارجية الأمريكي: أكدت للصين رغبتنا بخفض التصعيد في أعقاب قرارنا قتل سليماني.

مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية: المنطقة ستشهد أوضاعا مختلفة كليا بعد اغتيال سليماني.

مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية: اغتيال سليماني سيفرض ظروفا جديدة ستجعل أمريكا تندم على فعلتها.

مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية: لن يكون لواشنطن مكان آمن في المنطقة بعد هدمها كل الجسور.

مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية: العالم سيرى بأسرع وقت الانتقام لدم الجنرال سليماني.

الاتحاد الأوربي يحث على تجنب المزيد من التصعيد في العراق ويحذر من اندلاع موجة من أعمال العنف في المنطقة.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني: يجب أن تدفع واشنطن ثمنا غاليا لجريمة اغتيالها قاسم سليماني.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن تتحمل التداعيات الأمنية والعسكرية لاغتيالها سليماني.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني: جبهة المقاومة لا تعتمد على فرد واحد وستواصل مسيرها بقوة.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن ترتكب دائما أخطاء في حساباتها.

المكتب السياسي للحوثيين: الولايات المتحدة ارتكبت بهذا العدوان جريمة حرب على كل الأمة وعلى محور المقاومة.

المكتب السياسي للحوثيين: على شعوب المنطقة إدراك أن أمنها رهن بالمضي في مشروع التحرر لطرد المحتل الأمريكي.

كتائب حزب الله في العراق: هذه الجريمة وضعت العراق والمنطقة أمام منعطف خطير قد تدفع تداعياتها إلى حرب.

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني: سيتم الإعلان خلال ساعات عن موقف المجلس من اغتيال قاسم سليماني.

وزارة النفط العراقية: مغادرة عدد من العاملين في شركات نفطية بالعراق ممن يحملون الجنسية الأمريكية.

وكالة الصحافة الفرنسية: برلين تعبر عن قلقها الشديد بعد مقتل سليماني وتدعو إلى خفض التصعيد.

مصادر في وزارة الدفاع البريطانية: مراجعة لحماية قواتنا واستعداد الجيش البريطاني في العراق عقب مقتل سليماني.

مراسل الجزيرة: المرشد الإيراني يعين الجنرال إسماعيل قاآني قائدا جديدا لفيلق القدس خلفا لسليماني.

الرئاسة العراقية: ما حصل من عدوان طال قادة في الأمن سوف تترتب عليه آثار وتداعيات أمنية في العراق والمنطقة.

الرئاسة العراقية: ندعو الجميع إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية.

الرئاسة العراقية: واجبنا التمسك بوحدتنا وتجاوز الخلافات لحماية المصالح الوطنية العليا.

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فدريكا موغريني: الشرق الأوسط يشهد تصعيدا خطيرا ونأمل أن تؤول الغلبة للذين يؤمنون بالحكمة والعقلانية.

فدريكا موغريني: نأمل الحفاظ على الإنجازات الدبلوماسية التي تحققت في الماضي وتجنب مواجهة في المنطقة.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: مقتل سليماني لن يتسبب إلا بتصعيد الوضع في المنطقة.

زعيم تحالف الفتح هادي العامري: القوات الأجنبية أصبح وجودها عبثا في العراق.

زعيم تحالف الفتح هادي العامري: نناشد كل القوى الوطنية توحيد صفوفها لإخراج القوات الأجنبية.

مظاهرات في طهران وكرمان تنديدا بمقتل قاسم سليماني.

وزير الخارجية البريطاني يدعو كل الأطراف لنزع فتيل التوتر بعد مقتل قاسم سليماني.

وزير الخارجية البريطاني: تصعيد الصراع ليس في مصلحتنا.

وزير الخارجية البريطاني: لطالما كنا مدركين للخطر العدواني الذي يشكله فيلق القدس بقيادة سليماني.

الخارجية الهولندية تدعو المواطنين الهولنديين إلى مغادرة العراق في أقرب وقت.

حزب الله اللبناني: ينفي الأنباء عن سقوط قتلى لبنانيين في الغارة الأميركية على العراق.

نتنياهو يقطع زيارته لليونان ويعود إلى إسرائيل بعد مقتل قاسم سليماني.

رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى بعد مقتل سليماني.

خطيب الجمعة باسم المرجعية الشيعية في العراق: ما حدث عند مطار بغداد انتهاك للمواثيق وخرقا للسيادة.

خطيب الجمعة باسم المرجعية الشيعية في العراق: البلد مقبل على أوضاع صعبة جدا وندعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

خطيب الجمعة باسم المرجعية الشيعية في العراق: ما حدث عند مطار بغداد انتهاك للمواثيق وخرق للسيادة.

نائب الرئيس الإيراني: مجرمو الحرب في أمريكا هم أكبر الخاسرين في هذه اللعبة الخطيرة بعد اغتيال سليماني.

هيئة الأركان الإيرانية: على الولايات المتحدة ومن نفذ عملية اغتيال قاسم سليماني أن ينتظروا ردا قويا ومزلزلا.

مصدر في الخارجية الروسية لوكالة نوفوستي: موسكو تعرب عن تعازيها للشعب الإيراني.

مصدر في الخارجية الروسية لوكالة نوفوستي: سليماني خدم الدفاع عن المصالح الوطنية لإيران بإخلاص.

المتحدث باسم الحرس الثوري: سنبدأ مرحلة جديدة بعد استشهاد سليماني والابتهاج الأمريكي لن يدوم طويلا.

وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية: الأولوية للاستقرار في الشرق الأوسط وسنتواصل مع القوى الإقليمية بشأن إيران.

أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله تعليقا على مقتل سليماني: القصاص العادل من قتلته سيكون مسؤولية كل المقاومين على امتداد العالم.

حسن نصر الله تعليقا على مقتل سليماني: سنكمل الطريق لنحقق أهدافه وسنحمل رايته في كل الجبهات.

رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي: بقتل سليماني واشنطن دفنت الأمل في تسوية أزمة الملف النووي.

رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي: بعد مقتل سليماني طهران يمكن أن تعجل بصنع السلاح النووي.

وكالة الأنباء الفرنسية: سفارة الولايات المتحدة في بغداد تدعو الأمريكيين إلى مغادرة العراق فورا.

الخارجية الروسية: مقتل سليماني مغامرة ستؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة كلها.

رويترز: السفارة الفرنسية في طهران تنصح رعاياها بالابتعاد عن أي تجمعات.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تعليقا على مقتل المهندس: اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا على العراق.