مقتل قاسم سليماني.. التطورات لحظة بلحظة

تتواصل ردود الأفعال على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، في العاصمة العراقية بغداد، في ظل مخاوف من اندلاع مواجهة بين طهران وواشنطن.
وصول جثامين ضحايا القصف الأمريكي على طريق مطار بغداد وبينهم قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لبدء مراسم التشييع.
هل تصبح #العراق ساحة للثأر لمقتل #قاسم_سليماني ؟#إيران #أمريكا pic.twitter.com/5XiFMOVd6e
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2020
اغتيال #قاسم_سليماني بغارة #أمريكية يشعل منصات التواصل الإجتماعي
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— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2020
مراسل الجزيرة: بيان لفيلق القدس يؤكد مقتل 4 ضباط في الحرس الثوري كانوا برفقة قاسم سليماني.
الخارجية اللبنانية: ندين اغتيال سليماني والمهندس ونعتبر العملية انتهاكا لسيادة العراق.
نائب الرئيس الإيراني: مجرمو الحرب في أمريكا هم أكبر الخاسرين في هذه اللعبة الخطيرة بعد اغتيال سليماني.
هيئة الأركان الإيرانية: على الولايات المتحدة ومن نفذ عملية اغتيال قاسم سليماني أن ينتظروا ردا قويا ومزلزلا.