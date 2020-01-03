مغرد إماراتي: فرحنا بمقتل قاسم سليماني مثلما فرحنا بـمقتل أحمد ياسين

أثار تعليق المغرد الإماراتي المثير للجدل، حمد المزروعي، على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية ببغداد، جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وكتب المزروعي في التغريدة التي حذفها لاحقا بعد ساعة من نشرها على موقع تويتر: "فرحنا بمقتل قاسم سليماني مثل ما فرحنا بـمقتل أحمد ياسين، اللهم فرحنا بمقتل من هو على شاكلتهم".

https://twitter.com/uae_3G/status/1213101963195404288?ref_src=twsrc%5Etfw

وفجر الجمعة، قتل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، و8 آخرين كانوا برفقتهما في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد اغتالت الشيخ ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر 22 مارس/آذار 2004، بعد خروجه من صلاة الفجر، في مدينة غزة حيث استشهد رفقة تسعة من المصلين.

وأثارت تغريدة المغرد الإماراتي المقرب من النظام الحاكم في بلاده غضب عديد من النشطاء على موقع تويتر.

شنان بين وبين رحمه الله الشيخ #أحمد_ياسين — بـــو ربـــــــاح (@nawafalsanea12) January 3, 2020

مهما حاولت انت واللي مشغلك تربط بين رموز الارهاب الايراني ورموز المقاومة الفلسطينية للتدليس على الناس لن تفلح …. انتم مالكم شعبية ولا نفوذ ولا قيمة والشعوب واعية وتعرف خبثكم … على بالكم انكم تخادعون الناس وانتم تخدعون أنفسكم فقط … جد غبائكم غريب — 𝓢𝓪𝓮𝓭 🔥 سـَـاعِـد (@sadmx) January 3, 2020

المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي

الشيخ احمد ياسين مات عند صلاة الفجر طاهراً نقياً . — حمدان اللوغاني (@hma761) January 3, 2020

أحسب أن الشهيد الشيخ أحمد ياسين كان وليا من أولياء الله ولا أزكي على الله أحدا ،والله قادر على أن ينتصر لوليه منك ،وأسأله سبحانه أن يرينا فيك آية عاجلا غير آجل حتى لا يتجرأ أمثالك على أولياء الله. — ابن الإسلام (@mhabashi2009) January 3, 2020

على الأقل الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه أستشهد بعد ما رجع مصلي صلاة الفجر وهو على كرسي متحرك .. — عبدالرحمن المعمري (@m3mari90) January 3, 2020

https://twitter.com/baheer_farag/status/1213133307782799360?ref_src=twsrc%5Etfw

شتان بينهم نعم نختلف مع توجهات حماس السياسية لكنهم بالاخير هم اخوتا لنا بالدين — hamad alderaa (@HamadAlderaa) January 3, 2020