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سياسة

مغرد إماراتي: فرحنا بمقتل قاسم سليماني مثلما فرحنا بـمقتل أحمد ياسين

الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس
الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس
3/1/2020

أثار تعليق المغرد الإماراتي المثير للجدل، حمد المزروعي، على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية ببغداد، جدلا واسعا على مواقع التواصل.

وكتب المزروعي في التغريدة التي حذفها لاحقا بعد ساعة من نشرها على موقع تويتر: "فرحنا بمقتل قاسم سليماني مثل ما فرحنا بـمقتل أحمد ياسين، اللهم فرحنا بمقتل من هو على شاكلتهم".

https://twitter.com/uae_3G/status/1213101963195404288?ref_src=twsrc%5Etfw

وفجر الجمعة، قتل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، و8 آخرين كانوا برفقتهما في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد اغتالت الشيخ ياسين، مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر 22 مارس/آذار 2004، بعد خروجه من صلاة الفجر، في مدينة غزة حيث استشهد رفقة تسعة من المصلين.
وأثارت تغريدة المغرد الإماراتي المقرب من النظام الحاكم في بلاده غضب عديد من النشطاء على موقع تويتر. 

المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي

 

https://twitter.com/baheer_farag/status/1213133307782799360?ref_src=twsrc%5Etfw

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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