صاحب فكرة حاسوب صخر العربي.. غوغل تحتفي بخبير معالجة اللغات نبيل علي

احتفى محرك البحث العالمي غوغل بالذكرى الـ82 لميلاد العالم المصري نبيل علي محمد عبد العزيزالذي عمل في مجال معالجة اللغات الطبيعية حاسوبيا.

وتصدرت الواجهة الرئيسية لمحرك البحث الأشهر عالميا صورة ظهرت فيها أحرف كلمة "Google" وخلالها صورة تعبيرية ملونة للمفكر المصري الراحل.

ولد الدكتور نبيل علي عبد العزيز، في 1 يناير/كانون الثاني 1938.. وحصل على البكالوريوس في هندسة الطيران عام 1960، ثم الماجستير عام 1967 والدكتوراه في هندسة الطيران عام 1971.

عمل في الفترة بين 1961 و1972 ضابطا مهندسا في القوات الجوية المصرية في مجالات الصيانة والتدريب، ثم انتقل إلى مجال الحاسوب، حيث كان من أوائل العرب الذين احترفوا هذا المجال.

عمل بين 1972 و1977 مديرا للحاسب الآلي بشركة مصر للطيران، وكان أول من أدخل نظم الحجز الآلي بشركات الطيران في المنطقة العربية.

تقلد عبد العزيز بعد ذلك مناصب ومستويات مختلفة في شركات عربية وعالمية في مجال الحاسوب في مصر والكويت وأوربا وكندا والولايات المتحدة.

ومن بداية 1983، أصبح مديرا لمشروع صخر للحاسوب وكان صاحب فكرة إنشائه، ومن عام 1985 إلى 1999 كان نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة صخر للبحوث والتطوير.

عمل نبيل باحثا متفرغا في بحوث ثقافة المعلومات والذكاء الاصطناعي وتطبيقه على اللغة العربية، ومديرا لمؤسسة النظم المتقدمة متعددة اللغات.

صمم أكثر من عشرين برنامجا تربويا وتعليميا، وتوفي في 26 يناير/كانون الثاني 2016.

مساهمات وجوائز

من مساهماته في مجال رقمنة العربية، ابتكار أول برنامج خاص بالقرآن الكريم، وتطوير قاعدة بيانات معجمية للغة الضاد.

حصل المفكر والعالم الراحل على عدد من الجوائز منها: