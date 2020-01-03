شركات طيران تعلق رحلاتها إلى بغداد بعد مقتل قاسم سليماني

قررت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد اعتبارا من الجمعة وحتى إشعار آخر.

كما علقت شركة طيران الخليج رحلاتها من مدينتي بغداد والنجف وإليهما في العراق اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر بسبب الوضع الأمني.

وبحسب بيان أصدرته الشركة الأردنية، التي تعد الناقل الجوي الوحيد في المملكة، فإن قرار تعليق الرحلات يأتي "في ضوء الوضع الأمني غير المستقر في المدينة وفي مطار بغداد الدولي".

وأوضحت أن رحلاتها الجوية الأخرى إلى بقية المدن العراقية، التي تشمل البصرة وأربيل والنجف والسليمانية، تسير بشكل طبيعي، ووفقا للبرنامج المعلن للمسافرين.

وجاء إعلان الشركتين بعد ضربة جوية أمريكية قتلت القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، في بغداد.

تنبيه: إلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من بغداد والنجف في جمهورية العراق حتى إشعار آخر، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني. — Gulf Air (@GulfAir) January 3, 2020

وفجر الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد.

وقتل إلى جانب سليماني، أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، في قصف أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق "فورا".