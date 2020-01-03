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سياسة

شاهد: موقع استهداف قاسم سليماني على طريق مطار بغداد

3/1/2020

أظهرت صور ومقاطع فيديو موقع استهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، على طريق مطار بغداد.

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس،  في غارة أمريكية فجر اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان لها إن "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

وأوضح البيان أنّ "الجنرال سليماني كان يعمل بكدّ على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة"، مؤكدا أن "الجنرال سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأميركيين وعسكريي التحالف وجرح الآلاف غيرهم".

ويأتي مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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