شاهد: عراقيون يحتفلون في الشوارع بمقتل قاسم سليماني

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مقطع فيديو قال إنه لعراقيين "يرقصون في الشارع" احتفالا بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وكتب بومبيو اليوم الجمعة في تغريدة مرفقة بالتسجيل الذي يظهر فيه حشد يجري في شارع وهو يرفع أعلاما عراقية ولافتات "عراقيون يرقصون في الشارع من أجل الحرية، معبرين عن امتنانهم لأن الجنرال سليماني لم يعد موجودا".

ولم يذكر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، مصدر هذا الفيديو ولا مكان تسجيله.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020