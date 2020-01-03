البث الحي
سياسة

شاهد: عراقيون يحتفلون في الشوارع بمقتل قاسم سليماني

محتجون في وسط بغداد يغنون بعد مقتل سليماني
محتجون في وسط بغداد يغنون بعد مقتل سليماني
3/1/2020

نشر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مقطع فيديو قال إنه لعراقيين "يرقصون في الشارع" احتفالا بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وكتب بومبيو اليوم الجمعة في تغريدة مرفقة بالتسجيل الذي يظهر فيه حشد يجري في شارع وهو يرفع أعلاما عراقية ولافتات "عراقيون يرقصون في الشارع من أجل الحرية، معبرين عن امتنانهم لأن الجنرال سليماني لم يعد موجودا".

ولم يذكر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، مصدر هذا الفيديو ولا مكان تسجيله.

محتجون يحتفلون

وذكر صحفي من (فرانس برس) أن عشرات من العراقيين الذين يشاركون منذ أكثر من ثلاثة أشهر في حركة الاحتجاج، تجمعوا صباح الجمعة في ساحة التحرير في وسط بغداد، وهم يغنون ويرقصون بعد انتشار خبر مقتل سليماني.

وقال أحدهم "يا قاسم سليماني، هذا نصر رباني".

واغتيل الجنرال الإيراني الواسع والنفوذ وقيادي كبير في الحشد الشعبي فجر الجمعة في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر : فرانس برس
المزيد من سياسة

أردوغان يعلق على قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مسؤولان يمنيان يتهمان الإمارات بتزويد "الانتقالي الجنوبي" بطائرات مسيّرة

أفراد من الأمن التابع للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا- عدن(رويترز)

رغم فوزه في الانتخابات.. السلطات المصرية تبعد الدكتور حسن الشافعي عن رئاسة مجمع اللغة العربية

الدكتور حسن الشافعي (مواقع التواصل)

فرنسا تبدأ إجراءات حل جمعية مناهضة للعنصرية ضد المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

ماذا يعني قرار رفع أسعار الفائدة في تركيا؟ وكيف تفاعلت الأسواق مع القرار؟

الليرة سجلت أضعف أداء خلال العام الجاري أمام العملات الأجنبية (غيتي - أرشيفية)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

خوفا من الدور التركي.. ماكرون يطالب بإشراف دولي في كاراباخ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون