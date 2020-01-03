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سياسة

شاهد: سوري يتقمص دور بشار الأسد في إلقاء بيان حول مقتل سليماني

3/1/2020

بثت قناة حلب اليوم على حسابها في فيسبوك مقطع فيديو "ساخرا" لشخص يتقمص شخصية رئيس النظام السوري بشار الأسد وهو يصدر بياناً يرد فيه على اغتيال اللواء قاسم سليماني في بغداد، الجمعة.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يقلد الأسد معزيا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بعد تلقيه خبر مقتل سليماني.  

وسخر قائلا إنه سينتقم من الشعب السوري في إدلب رداً على الضربات الجوية الأمريكية ضد سليماني.

وقال الرئيس بشار الأسد، الجمعة، إن الشعب السوري "لن ينسى" وقوف سليماني، إلى جانب قوات النظام في الصراع المستمر منذ نحو تسع سنوات.    

وكتب الأسد في برقية تعزية وجهها إلى مرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، ونقلت مضمونها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، "سيبقى ذكر الشهيد سليماني خالداً في ضمائر الشعب السوري الذي لن ينسى وقوفه إلى جانب الجيش العربي السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب وداعميه، وبصماته الجلية في العديد من الانتصارات ضد التنظيمات الإرهابية".

وتعد طهران من أبرز حلفاء النظام في دمشق. وقدمت منذ بدء الصراع دعما سياسياً واقتصادياً وعسكرياً كبيراً للأسد.

كان سليماني موفد بلاده إلى العراق وسوريا ولبنان للتنسيق مع المجموعات المسلحة الموالية لإيران في هذه الدول.

وفي برقية تعزية مماثلة وجهها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال الأسد إن "دماء الشهداء ستزيد محور المقاومة قوةً وتعاضداً وإصراراً" واصفاً مقتل سليماني بـأنه "عدوان أمريكي غادر وجبان".

وقُتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وآخرون، فجر الجمعة في هجوم صاروخي أمريكي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي، مما يثير مخاوف من نزاع مفتوح بين واشنطن وطهران.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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