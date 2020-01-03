شاهد: سوريون يوزعون الحلوى ابتهاجا بمقتل سليماني

رحب السوريون في المناطق المحررة في الداخل السوري وتركيا ومناطق أخرى من العالم بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا صورا ومقاطع فيديو لمواطنين في ريفي حلب وإدلب ومناطق متعددة يوزعون الحلوى على المارّة في الطرقات فرحاً بمقتل سليماني.

لم يبق إلا أن تمطر السماء حلويات في #اعزاز بريف #حلب الشمالي احتفالاً بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني #قاسم_سليماني pic.twitter.com/7vkZ4Wkn5J — Dirar Khattab – ضرار خطاب (@DirarKhattab) January 3, 2020

واعتبر السوريون سليماني بأنه كان السبب في مقتل مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري بدعمه نظام الأسد بشكل كامل، فضلا عن تهجير عشرات الآلاف من حلب وحمص والقصير وعشرات المناطق الأخرى.

الحجي مبسوط.. ويلعن روحك سليماني pic.twitter.com/fqyJbraq2S — الرائد المهندس سعد أبو الحزم (@SaadEddin_souma) January 3, 2020

وتفاعل مغردون سوريون مع مقتل سليماني بتغريدات وتدوينات أبرزها "‏ليس الخاتم في يده ما دل عليه… بل دم أطفالنا على تلك اليد".

وشهدت محافظة إدلب وريفها مظاهرات شعبية للأهالي فرحاً بمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وتنديداً بالقصف الروسي على المدينة.

وبثت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو للأهالي يهتفون فرحين بمقتل قاسم سليماني الذي كان مسانداً للنظام السوري.

سوريون يوزعون البقلاوة على المصليين في أحد مساجد #تركيا احتفالاً بنفوق النذل #قاسم_سليماني و النذل #المهندس 😬

و عسى نوزع بقلاوة بمناسبة نفوق حسن نصر الله pic.twitter.com/BPxaakMiUg — أسامة أبو زيد Osama Abo Zayd (@oabozayd) January 3, 2020

مدينة #مارع بريف حلب الشمالي تنضم إلى قوافل المحتفلين بمقتل زعيم فيلق القدس الإيراني #قاسم_سليماني pic.twitter.com/Kyxiwagbjm — Dirar Khattab – ضرار خطاب (@DirarKhattab) January 3, 2020

https://twitter.com/moalgomaii/status/1213034941723926528?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MustafaSejari/status/1213056832396288000?ref_src=twsrc%5Etfw