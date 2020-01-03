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سياسة

شاهد: سوريون يوزعون الحلوى ابتهاجا بمقتل سليماني

3/1/2020

رحب السوريون في المناطق المحررة في الداخل السوري وتركيا ومناطق أخرى من العالم بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا صورا ومقاطع فيديو لمواطنين في ريفي حلب وإدلب ومناطق متعددة يوزعون الحلوى على المارّة في الطرقات فرحاً بمقتل سليماني.

واعتبر السوريون سليماني بأنه كان السبب في مقتل مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري بدعمه نظام الأسد بشكل كامل، فضلا عن تهجير عشرات الآلاف من حلب وحمص والقصير وعشرات المناطق الأخرى.

 

وتفاعل مغردون سوريون مع مقتل سليماني بتغريدات وتدوينات أبرزها "‏ليس الخاتم في يده ما دل عليه… بل دم أطفالنا على تلك اليد".

 

وشهدت محافظة إدلب وريفها مظاهرات شعبية للأهالي فرحاً بمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وتنديداً بالقصف الروسي على المدينة.

وبثت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو للأهالي يهتفون فرحين بمقتل قاسم سليماني الذي كان مسانداً للنظام السوري.

 

 

 

https://twitter.com/moalgomaii/status/1213034941723926528?ref_src=twsrc%5Etfw

 

 

https://twitter.com/MustafaSejari/status/1213056832396288000?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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