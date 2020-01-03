شاهد: بكاء المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حزنا على مقتل سليماني

ظهر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، على الهواء وهو يبكي أثناء إعلانه مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، قام سليماني.

ودفع بكاء شريف على قناة "خبر" الإيرانية" مراسل القناة إلى تقبيل رأسه.

İran Devlet TV’sinde sunucu, ABD'nin Irak'ta yaptığı saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Kasım Süleymani için gözyaşı döktü pic.twitter.com/MRt0qKQBdR — EHA MEDYA (@eha_medya) January 3, 2020

وقال رمضان شريف إن القوات المعادية للولايات المتحدة في العالم الإسلامي ستنتقم لاغتيال قاسم سليماني.

وأضاف "الحرس الثوري والأمة الإيرانية الحكيمة وجبهة المقاومة في أنحاء الأمة الإسلامية ستثأر لدماء هذا الشهيد (سليماني)".

وتابع "فرح الصهاينة والأمريكيين حاليا سيتحول الى عزاء لهم".

البكاء المر pic.twitter.com/ICj5PTBWUB — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 3, 2020

وفجر الجمعة، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، مقتل سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

كما قتل في الغارة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

واتهمت الوزارة سليماني في بيان بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وبالمقابل توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ"انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني، في غارة أمريكية.