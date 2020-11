ترمب يغرد مجددا مع تزايد التوترات عقب مقتل قاسم سليمان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، إن "إيران لم تفز يوماً بحرب، لكنها لم تخسر مفاوضات على الإطلاق".

جاء ذلك في تغريدة لترمب على موقع تويتر، بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية في بغداد.

وقبل ساعات، أعاد ترمب نشر تغريدة سابقة تقول إن "مئات المحتجين قتلوا هذا العام (2019) في العراق بعد أن حث سليماني الحكومة الموالية لإيران على استخدام أقصى قدر من القوة".

وأضاف "في سوريا قام سليماني بدور محوري في حملة القمع التي مارسها نظام الأسد على المحتجين بدءا من 2011، مما تسبب في قتل واختفاء مئات الآلاف".

وكتب ترمب في تغريدة أخرى إن "الجنرال قاسم سليماني أسقط آلافالأمريكيين بين قتيل وجريح على مدى فترة طويلة من الوقت وكان يدبر لقتل المزيد والمزيد".

This year hundreds of protesters were killed in #Iraq after #QassemSoleimani urged pro #Iran gov to use maximum force & in #Syria Soleimani played crucial role in #Assad regime crackdown on protests starting in 2011 resulting in death or disappearance of hundreds of thousands.

— Sam Dagher (@samdagher) January 3, 2020