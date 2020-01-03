بعد مقتل سليماني.. إسرائيل تتأهب ونتنياهو يقطع زيارته لليونان

قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن نتنياهو سيقطع زيارته إلى اليونان بعد اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى تحسبا لرد إيران أو جماعات تابعة لها بعد مقتل سليماني بضربة جوية أمريكية في بغداد.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يزور أثينا بعد إبرام اتفاق بين اليونان وقبرص وإسرائيل أمس الخميس لتشييد خط أنابيب تحت سطح البحر لنقل الغاز الطبيعي من حقول الغاز في شرق البحر المتوسط إلى أوربا.

اجتماع عسكري

من ناحية أخرى استدعى وزير الدفاع الإسرائيلي القادة العسكريين والأمنيين إلى تل أبيب اليوم الجمعة في أعقاب مقتل قاسم سليماني.

وفي حين تعهد مسؤولون إيرانيون بالانتقام لم تعلن إسرائيل، أقرب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أي رد فعل علني لمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، القيادي بالحشد الشعبي الشيعي في بغداد.

لكن راديو الجيش الإسرائيلي قال إن الجيش أعلن حالة التأهب القصوى في ظل مخاوف من أن تنفذ إيران ضربة عبر حلفائها في المنطقة.

بناءًا على تقييم الوضع تقرر الّا يفتح منتزه #جبل_الشيخ أمام المنتزهين. لا توجد أية تعليمات إضافية لسكان هضبة #الجولان والمنطقة وحالة الروتين تبقى كالمعتاد — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 3, 2020

تقييم الوضع

قال مسؤولون في وزارة الدفاع إنه نظرا لزيارة نتنياهو لليونان، دعا وزير الدفاع نفتالي بينيت كبار القادة صباح اليوم الجمعة "لتقييم الوضع".

وكتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على تويتر "نتابع تقييم الوضع، لا يوجد أي تعليمات إضافية للسكان في منطقة هضبة الجولان وتمضي الأنشطة المعتادة على نحو طبيعي".

وطالما اعتبرت إسرائيل سليماني تهديدا رئيسيا، وفي أغسطس آب العام الماضي قال الجيش إنه أحبط هجوما لفيلق القدس أعده سليماني وكان يشمل عدة طائرات مسيرة من سوريا.

واتهمت إسرائيل، سليماني أيضا بقيادة جهود فيلق القدس لتدشين برنامج صواريخ دقيقة التوجيه لحزب الله اللبناني.