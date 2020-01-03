إيران تتوعد بـ"انتقام قاس" على مقتل سليماني وتعلن الحداد ثلاثة أيام

قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تعليقا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني اليوم الجمعة إن هناك "انتقام قاس ينتظر المجرمين"معلنا الحداد ثلاثة أيام.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن بيان لمرشد الثورة الإيرانية قوله إن "انتقاماً قاسياً بانتظار المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدم الجنرال سليماني ودم باقي الشهداء".

وأشار ، خامنئي، إلى أن "سليماني هو رمز دولي للمقاومة وكل عشاق المقاومة سيطالبون بدمه" وقال "على كافة الأصدقاء والأعداء أن يعلموا أن خط المقاومة سيتواصل باندفاع أكبر وأن النصر الحاسم سيكون حليفه".

وأوضح أن "فقدان اللواء سليماني مرير لكن مواصلة الجهاد حتى تحقيق النصر النهائي ستكون أكثر مرارة على المجرمين".

وأكد أن "الشعب الإيراني سيخلد اسم الشهيد الفريق قاسم سليماني والذين استشهدوا معه لاسيما المجاهد العظيم السيد أبو مهدي المهندس".

إيران أشد حزما

من ناحية أخرى، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة إن بلاده ستكون أكثر تصميما على مقاومة الولايات المتحدة ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.

وقال روحاني في بيان "استشهاد سليماني سيجعل إيران أشد حزما في مقاومة التوسع الأمريكي والدفاع عن قيمنا الإسلامية.. بلا أدنى شك ستنتقم إيران والدول الأخرى الساعية إلى الحرية في المنطقة".

كما نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله اليوم الجمعة إن اغتيال قاسم سليماني سيعزز المقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة والعالم.

وقال ظريف في بيان "وحشية وغباء القوات الإرهابية الأمريكية في اغتيال القائد سليماني ستجعل شجرة المقاومة في المنطقة والعالم أكثر ازدهارا دون أدنى شك".

وفي نفس السياق، قال التلفزيون الحكومي إن الخارجية الإيرانية استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية التي تمثل المصالح الأمريكية للاحتجاج على اغتيال سليماني.

جنازة رسمية

قالت هيئة الحشد الشعبي العراقية في بيان اليوم الجمعة إن جنازات رسمية ستقام غدا السبت للقتلى الذين سقطوا اليوم في ضربة جوية أمريكية على مطار بغداد.

قاسم سليماني خلال عمليات ضد تنظيم الدولة- محافظة صلاح الدين 8 مارس 2015.