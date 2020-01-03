إيران تتوعد أمريكا بعد مقتل قاسم سليماني

توعدت إيران الولايات المتحدة بـ"انتقام مؤلم" عقب مقتل قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني في غارة جوية أمريكية في العراق.

وقال قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني "نقول للجميع اصبروا قليلا لتشاهدوا جثث الأمريكيين في كل الشرق الأوسط".

كما قال مجلس الأمن القومي الإيراني إنه اتخذ القرارات اللازمة بشأن الرد على اغتيال سليماني، محملا واشنطن المسؤولية.

وقال المجلس إن الرد على اغتيال سليماني سيكون في الزمان والمكان المناسبين، مضيفا أن الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها.

وتوعد مجلس الأمن القومي الإيراني، الولايات المتحدة، قائلا إنها " ستدفع ضريبة غالية باغتيالها سليماني."

وقال المجلس إن " الانتقام الإيراني سيكون ثقيلا ومؤلما"، مضيفا أن "واشنطن ارتكبت أكبر خطأ استراتيجي لها في الشرق الأوسط."