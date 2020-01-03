أمريكا ترسل 3 آلاف جندي للشرق الأوسط عقب مقتل قاسم سليماني

قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) وافقت على إرسال 3 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط عقب مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المسؤولين الذين لم تسمهم قولهم إن إرسال الجنود يأتي كإجراء احترازي الأوسط كإجراء احترازي في ضوء تصاعد التهديد بعد استهداف الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي في غارة ببغداد.

إلغاء عطلة

من ناحية أخرى، ذكرت رويترز أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ألغى عطلة شخصية له في وقت لاحق من يناير/كانون الثاني.

جاء الكشف عن خطط عطلة إسبر في أعقاب مقتل سليماني.

لا تهديد

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان الجمعة إنه لا توجد حاليا تهديدات محددة داخل الولايات المتحدة بعد مقتل القائد العسكري الإيراني البارز.

وقال تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي "لا توجد حاليا تهديدات محددة يُعتد بها تستهدف الداخل".

وأضاف أن الوزارة "مستعدة لمواجهة ودرء كل التهديدات التي تحيق بالداخل" وتواصل مراقبة الموقف.