أبوتريكة يعلق على مقتل قاسم سليماني

علق نجم كرة القدم المصري محمد أبو تريكة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني فيصل سليماني، مرحبا بمقتله.

وكتب أبو تريكة قائلا: "ً قُتل السفاح على أيادي الشيطان في أراض عربية إسلامية فيارب احفظ العراق من أثار هذه العملية واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين واحفظ بلادنا أجمعين ..أمريكا تُغير أدواتها فقط وتلعب لعبة قذرة كالمعتاد في بلادنا سوف يكون ضحيتها الشعوب".

ًقُتل السفاح على أيادي الشيطان فى أراضي عربيه إسلاميه فيارب احفظ العراق من أثار هذه العملية واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين واحفظ بلادنا اجمعين ..امريكا تُغير أدواتها فقط وتلعب لعبة قذرة كالمعتاد فى بلادنا سوف يكون ضحيتها الشعوب — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) January 3, 2020

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) فجر الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد، بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترمب.

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية فجر اليوم الجمعة.

وقال البنتاغون في بيان له إن "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".