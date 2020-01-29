صفقة القرن.. "علماء المسلمين" يطالب الأمة بمواجهة "حرب استئصالية" جديدة

أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدة ما جاء ضمن بنود ما يعرف بخطة السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل أو "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الليلة الماضية.

وذكر بيان للاتحاد صدر اليوم الأربعاء، وحصلت "الجزيرة مباشر" علي نسخة منه، أن الاتحاد يتابع عن كثب ما يحدث في العالم، وما يترتب عليه من استعراض للقوة واستغلالها، "وقد تفاجأ مثل الجميع بإعلان الرئيس الأمريكي ترامب خطته الذي يزعم أنها للسلام في الشرق الأوسط".

وأوضح أن هذه الخطة تستهدف "العمل على تصفية القضية الفلسطينية تماماً، والاعتراف بإسرائيل دولة يهودية في حدودها الجديدة، وإخراج القدس من المفاوضات، وإسقاط حق العودة للاجئين، واستمرار الاستيطان"، معربا عن أسفه الشديد أن يحدث هذا على مرأى ومسمع من العالم، وخصوصا العربي والإسلامي، دون أي رد فعل يذكر حتى الآن.

وأعرب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن تنديده واستنكاره بكل قوة الاعلان عن صفقة القرن، وما يترتب عليها من إجراءات، ويحذر من العواقب الوخيمة على المنطقة كلها، ويؤكد أن مصيرها إلى مزبلة التاريخ حيث ترفضها جميع الشعوب المتحررة"، حسبما قال.

وطالب الاتحاد كافة الدول العربية والاسلامية بالتحرك الفوري والخروج ممن وصفها بحالة الصمت والخزي تجاه هذا القرارات التي لا تأتي إلا بالخراب والإذلال للجميع، كما طالب العلماء جميعاً أفرادا ومؤسسات بالقيام بواجبهم وتحمل مسؤوليتهم نحو دينهم وأمتهم وقضاياهم، لأنهم ورثة الأنبياء والأمناء على هذا الدين، وفقا لما جاء بالبيان.

كما دعا الاتحاد كل أحرار العالم وجميع المنظمات الحقوقية والأممية إلى "مناهضة هذه الحرب الاستئصالية بجميع الوسائل الممكنة"، وطالب الفلسطينيين بوحدة الصف والموقف والثبات ضد المؤامرات التي تستهدف القضاء الممنهج على الوجود الفلسطيني في القدس الشريف، حسب قوله.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تأسس عام 2004 من قِبَل علماء من أصحاب العِلم والخبرة، وترأسه منذ نشأته العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، ومنذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 تولى الدكتور أحمد عبد السلام الريسوني رئاسة الاتحاد خلفا للشيخ القرضاوي.