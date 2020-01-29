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سياسة|مصر

شاهد: مشرفة تعتدي بالضرب المبرح على فتاة داخل دار أيتام

29/1/2020

تداول ناشطون مصريون على منصات التواصل، مقطعا مصورا مسربا من داخل أحد دور الأيتام في محافظة الشرقية المصرية، لامرأة تعتدي بالضرب المبرح على فتاة تأويها المؤسسة.

ويظهر في المقطع امرأة وهي تعتدي بالضرب على فتاة مراهقة بعصا غليظة حتى أوقفتها مجموعة من الفتيات وحالوا بينها وبين الفتاة .

وتفاعل مصريون مع الفيديو مهاجمين هذه المرأة، ونددوا بما أقدمت عليه،في حين ردت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، على انتشار الفيديو ببيان على حسابها الرسمي على تويتر، أعلنت فيه إقالة إدارة الدار الذي حدثت فيه الواقعة وتعيين إدارة أخرى.

وأضافت الوزارة أن المعتدية هي رئيسة مجلس إدارة الدار السابقة، و أنه تم تحرير محضر ضدها لاعتدائها على نزيلة الملجأ.

https://twitter.com/cryforhellp/status/1222194404066308096?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/cryforhellp/status/1222203658995150850?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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