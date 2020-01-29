شاهد: مشرفة تعتدي بالضرب المبرح على فتاة داخل دار أيتام

تداول ناشطون مصريون على منصات التواصل، مقطعا مصورا مسربا من داخل أحد دور الأيتام في محافظة الشرقية المصرية، لامرأة تعتدي بالضرب المبرح على فتاة تأويها المؤسسة.

ويظهر في المقطع امرأة وهي تعتدي بالضرب على فتاة مراهقة بعصا غليظة حتى أوقفتها مجموعة من الفتيات وحالوا بينها وبين الفتاة .

وتفاعل مصريون مع الفيديو مهاجمين هذه المرأة، ونددوا بما أقدمت عليه،في حين ردت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، على انتشار الفيديو ببيان على حسابها الرسمي على تويتر، أعلنت فيه إقالة إدارة الدار الذي حدثت فيه الواقعة وتعيين إدارة أخرى.

وأضافت الوزارة أن المعتدية هي رئيسة مجلس إدارة الدار السابقة، و أنه تم تحرير محضر ضدها لاعتدائها على نزيلة الملجأ.

🔴 عاجل.. القباج تقيل مجلس إدارة نهر الحياة وتعين مجلس جديد قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الموافقة على تغيير مجلس إدارة جمعية نهر الحياة برعاية الأيتام بالعاشر من رمضان وتعيين مجلس جديد لإدارة الجمعية والإشراف على أنشطها.. يتبع pic.twitter.com/WcZlm7IaDx — وزارة التضامن الاجتماعي (@MOSS_Egypt) January 28, 2020

يجب ان تتحول هذه الحادثة الي قضية رأي عام وتحال القضية الي النائب العام فورا وياخذ كل ذي حق حقه . ا.د وتتعامل بهذه الوحشية وتقوم بتعذيب النزلاء ،،،، — Jassim Hasan (@jassim1971hasan) January 28, 2020

دار الأيتام بيحصل فيها كوارث من زمان وده اللى بيتصور وبيخرج للنور بس

-ربنا ينتقم من الست دى دنيا وآخره — Ahmed Essa (@AhMeDeS49741623) January 28, 2020

https://twitter.com/cryforhellp/status/1222194404066308096?ref_src=twsrc%5Etfw

اي حد ياخذ الفيديو ده وبلاغ على النائب العام ، دي جريمه في حق يتيم💔 — happy face (@aboush23) January 28, 2020

هاي دكتوره في التربية والصحة النفسيه؟؟؟ طيب والله هي اللي بحاجة لتربية ودكتور نفسي لانه مافي وحده عاقلة بتعمل هالشي الله يكسر لا يشل ايدها من شان تعرف ان لله حق — Safaa Alamro (@SafaaAlamro) January 29, 2020

https://twitter.com/cryforhellp/status/1222203658995150850?ref_src=twsrc%5Etfw