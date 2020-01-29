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سياسة

شاهد: مساجد الضفة تصدح بآيات قرآنية عقب إعلان صفقة القرن

29/1/2020

تداول ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية، مقاطع فيديو وثقت تلاوة مساجد متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، لآيات قرآنية عبر مكبراتها الصوتية، وذلك عقب الإعلان عن (صفقة القرن) الأمريكية.

وتواجه الخطة الأمريكية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين (صفقة القرن)، رفضًا في عموم فلسطين، إذ أعلنت مختلف الفصائل رفضها لمضمون الخطة الأمريكية، كما قوبلت الخطة بردود فعل دولية وإقليمية متباينة.

وخرج الفلسطينيون في مسيرات حاشدة مساء أمس تنديدًا بالصفقة، داعين إلى الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتفعيل المقاومة الحقيقية التي تحفظ حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني.

ومن المتوقع أن تشهد مدن الضفة الغربية اليوم والأيام القادمة أيضًا حراكًا فاعلًا واشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الفعاليات الرافضة لصفقة القرن.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، أبرز ما جاء فيها أن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ودولة فلسطينية جديدة، معتبرا أن خطته تمثل خطوة كبيرة نحو السلام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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