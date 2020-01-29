شاهد: حريق بناقلة نفط قبالة سواحل الشارقة بالإمارات

تداول مغردون على موقع تويتر مقطعا لاشتعال النيران في إحدى السفن قبالة ساحل إمارة الشارقة في الإمارات.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا صوتيا يتضمن نداء استغاثة صادرا من السفينة التي اشتعلت فيها النيران.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي أنه على دراية بحادث قبالة ساحل الشارقة بالإمارات ويتابع الوضع.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني إنه تلقى تقارير عن احتراق ناقلة نفط شمال غربي إمارة الشارقة في الإمارات.

BREAKING: Footage of Tanker on fire off the coast of the Emirate if Sharjah, UAE #oott #tanker #fire pic.twitter.com/32GDx3YUdI — Katie McQue (@katiemcque) January 29, 2020

وقالت السلطات الإماراتية إن "الجهات المعنية تعمل على إخماد حريق شب على متن ناقلة نفط بنمية غير محملة في عرض الخليج".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن السفينة تقف "على بعد واحد عشرين ميلا من سواحل الدولة"، بدون توضيح المكان.

وأضافت الوكالة أن فرق البحث والانقاذ بدأت في "تقديم المساعدة اللازمة فور ورود رسالة استغاثة" من السفينة، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ طاقم السفينة.

وأكدت السلطات الإماراتية "أن الباخرة لا تحمل أي شحنات نفطية"، مضيفة أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن الحريق وقع نتيجة حادث عرضي أثناء عمليات الصيانة".