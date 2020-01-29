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سياسة

شاهد: الاحتلال يغلق المسجد الأقصى ويعتدي على المصلين

29/1/2020

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، بعد اعتقال فلسطينيين في ساحاته، اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية، في القدس، "أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المسجد الأقصى بشكل كامل".
وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة الأناضول، "تقول الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت شابين في باحات المسجد، بزعم وجود سكين بحوزتهما".

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت أيضا أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس، ومنعت الدخول أو الخروج منها.
وبحسب وكالة الأناضول فإن شرطة الاحتلال أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى بعد إغلاقه لفترة قصيرة.
واعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشباب الفلسطيني في محيط باب العمود بالقدس المحتلة، وتداولت صفحات محلية مقاطع فيديو تظهر اعتداء قوات الاحتلال على الشباب قبل اقتيادهم إلى سيارات الأمن.

وذكرت حسابات فلسطينية أن شرطة الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى المبارك حمزة نمر من أمام مصلى باب الرحمة.
وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، حالة من التوتر بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن "صفقة القرن" المزعومة.

 

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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