بسبب "كورونا".. شركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى الصين

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية وشركات آسيوية وأوربية، الأربعاء، تعليق أو تخفيض رحلاتها الجوية إلى الصين، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن الخطوط البريطانية قرارها بتعليق رحلاتها بشكل فوري إلى الصين.

وجاء التعليق بناءً على نصيحة من وزارة الخارجية، حثت البريطانيين على عدم السفر إلى الصين، ما لم تكن زيارتهم ضرورية.

وقالت الصحيفة، إن موقع الشركة على الإنترنت، لا يظهر أي رحلات مباشرة إلى الصين حتى مطلع مارس/ آذار المقبل، فيما أوردت وكالة بلومبرغ، أن الخطوط البريطانية تشغل رحلة واحدة يوميا من لندن إلى بكين وشنغهاي، وفق ما ذكرت المتحدثة باسم الشركة.

كما علقت شركات آسيوية رحلاتها إلى الصين على خلفية انتشار الفيروس ذاته، بينها شركة "ليون إير" الإندونيسية، و"سيول آير" الكورية الجنوبية.

فيما اتخذت شركتا "فين إير" ومقرها في هونغ كونغ، و"جيت ستار إير" السنغافورية، قرارا بتخفيض عدد رحلاتهما المتجهة إلى الصين.

وقررت شركة "آسيانا إيرلاين" ـ ثاني أكبر خطوط طيران في كوريا الجنوبية ـتعليق رحلاتها إلى 3 مدن صينية بدءً من فبراير/ شباط المقبل، على أن يشمل القرار مدن غويلين، وشانجشا، وهايكو.

وأعلنت شركة ليون إير، إلغاء نحو 50 رحلة كانت متجهة إلى الصين حتى فبراير.

وفي السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية الفنلندية (تمتلك الحكومة الحصة الأكبر فيها) تخفيض عدد رحلاتها إلى عدد من المدن الصينية، فيما حافظت على عدد رحلاتها الأصلي إلى 4 مدن رئيسية تشمل مطار العاصمة بكين.

وألغت الخطوط الفنلندية رحلات أسبوعية كانت تتجه لمطار بكين داكسينغ حتى نهاية مارس/ آذار المقبل، ورحلتين أسبوعيتين كانت تتجها إلى نانغينغ (عاصمة إقليم جيانغ سو شرقي الصين).

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 132 حالة وفاة وعدد الإصابات إلى 5974 حالة، مشيرةً أن 1239 منهم حالتهم خطيرة.

وفيروس كورونا الجديد ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان وسط الصين.