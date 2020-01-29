بتهمة "مخالفة تعليمات السلامة".. تغريم والد فتاة قطار الإسماعيلية 50 جنيها

أعلنت وزارة النقل المصرية، أمس الثلاثاء، أن واقعة محطة قطارات الإسماعيلية التي تم تداول فيديو بشأنها في وسائل الإعلام، نتجت عن مخالفة تعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات.

وأظهر الفيديو الذي حظي بانتشار واسع، قبل أيام، شخصا قفز خلف ابنته واحتضنها عقب سقوطها من على رصيف المشاة بمحطة السكة الحديد، لحمايتها وإنقاذها من الدهس تحت عجلات القطار.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مسؤول بمحطة قطار الإسماعيلية، أنه سيتم تغريم الأب 50 جنيها (نحو 3 دولارات)، بعدما أكدت التسجيلات إهماله وتعريض حياته وحياة ابنته للخطر.

وأوضحت وزارة النقل، في بيانها أمس، أنه بمراجعة وتفريغ الكاميرات الخاصة بمحطة الإسماعيلية للوقوف على ملابسات الواقعة، تبين أن المواطن كان يستقل القطار القادم من بورسعيد إلى الإسماعيلية والذي توقف بمحطة الإسماعيلية بالرصيف رقم 1.

البيان تابع "وبدلًا من أن ينزل المواطن من باب القطار المخصص لنزول الركاب على رصيف رقم 1 للوصول إلى رصيف رقم 2 عبر النفق الموجود بين الرصيفين؛ قام المواطن بالخروج من الباب المخالف للقطار 286 ليعبر إلى رصيف رقم 2 عبر فواصل عربات أحد قطارات البضائع المخزنة على رصيف رقم 2، مخالفا بذلك تعليمات السلامة والأمان الخاصة بركوب قطارات السكة الحديد".

وأضافت الوزارة أنه أثناء عبور المواطن بين فواصل عربات قطار البضائع وقعت ابنته بين الرصيف وقطار البضائع، فقام الأب بالنزول لمساعدة ابنته للصعود إلى الرصيف، وتصادف تحرك قطار البضائع في ذلك الوقت.

وناشدت الوزارة المواطنين باتباع تعليمات السلامة والأمان عند استخدام هذا المرفق الحيوي والعبور من الأماكن المخصصة لذلك، حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.

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