بالصور: موالون للنظام السوري يحرقون ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز

بثت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري صورا من داخل ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز شرقي معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي قبيل تعرضه لأي أضرارعندما سيطر النظام على قرية دير الشرقي

وبثت وكالة سانا التابعة للنظام السوري ألبوم صور بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني الجاري للمعارك الدائرة في ريف إدلب الجنوبي ومن بينها صورة تظهر ضريح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز محترقا وأثار دمار وهدم في داخله. الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الموالين والمعارضين للنظام السوري معتبرين هذا العمل "إجراميا".

علاء الدين فطراوي

تتار العصر احفاد القردة يحرقون ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز في قرية #دير_الشرقي بريف #ادلب الجنوبي وينشرون صورة له بعد سرقة محتوياته.

أين انتم أيها المسلمون هنا مرقد خامس الخلفاء الراشدين

ألا لعنة الله على كل من تخاذل pic.twitter.com/jFxJek1UVy — gazi homran (@GaziHomran) January 29, 2020

وتساءل بعض النشطاء عن "الدين الذي يحمله العناصر التابعين للنظام السوري!"، وتداولوا صورا من وسائل إعلام النظام قبل حرق الضريح وهدمه.

العصابات النصيرية المجرمه تقوم بنبش وحرق ضريح الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز وحرق المصاحف

أحقر طائفه مجرمه غارقه بالإجرام و الخيانه عبر التاريخ. pic.twitter.com/HsJctlXyn4 — بيازيد بيازيد (@qMTIAcru5tnMeHv) January 29, 2020

وعمر بن عبد العزيز هو ثامن خلفاء بني أُمية ومُلقب بخامس الخلفاء الراشدين.

وقال النشطاء إن قبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وقبر خادم الضريح الشيخ "أبو زكريا بن يحيى المنصور"، قد تعرضا للحرق أيضا.