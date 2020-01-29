"بإذن الله لن يدخل الفيروس".. ما خطة وزارة الصحة المصرية لمواجهة كورونا؟

بعد حملة سخرية طالتها خلال الأيام الماضية، بحثت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأربعاء، مع وفد من السفارة الصينية بالقاهرة، تعزيز التعاون لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وتعرضت الوزيرة لسخرية لاذعة وانتقادات، قبل أيام، بعد انتشار أنباء بشأن حملات تفتيش على المطاعم الصينية في محافظات مصرية عدة.

وتهكم المغردون عبر وسمي "#وزيرة_الصحة" و"فكر_كأنك_وزيرة_الصحة" من سعى الوزيرة لمكافحة الفيروس عبر المطاعم الصينية وكأن الفيروس ينتقل عبر كل ما يحمل الجنسية الصينية، ونصحوها بتطعيم السيارات والأطباق والهواتف الصينية حتى لا تنقل المرض.

بعدها بيوم واحد، نفت الوزارة صحة بيان تفتيش المطاعم الصينية، وأكدت عدم رصد أي حالات في مصر مصابة بالفيروس القاتل.

وامتدت حملة السخرية إلى تصريحات رئيس قطاع الطب الوقائية بوزارة الصحة علاء عيد، الذي قال خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج المصرية، إن فيروس كورونا غير موجود في مصر، وتابع "مصر بإذن الله لن يدخل إليها فيروس كورونا بفضل جهود وزارة الصحة، ودعم القيادة السياسية".

وأوضح الناطق باسم الوزارة في بيان اليوم، أن الوزيرة التقت وفدا من السفارة الصينية بالقاهرة، تناول أخر المستجدات في الصين بشأن فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى خطة وزارة الصحة المصرية الاحترازية للتصدي للفيروس ومنعه دخول البلاد، ومتابعة أحوال الجالية المصرية المقيمة في الصين.

وقال إن الوزيرة أشادت بالقرار الوقائي للحكومة الصينية، والمتمثل في عدم السماح لأي مواطن صيني بالمناطق الموبوءة بالسفر خارج تلك المناطق إلا بعد بقائه بمنزله لمدة أسبوعين "فترة حضانة الفيروس".

وأضاف أن الوزيرة استعرضت الخطة الاحترازية لوزارة الصحة المصرية وتأهبها واستعدادها لمنع دخول الفيروس لمصر، مؤكدة أن القطاع الوقائي بالوزارة يعمل وفق تعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع مثل هذه الأحداث.

وتسبب فيروس كورونا الجديد بوفاة أكثر من 132 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف في غضون أيام بالصين التي اضطرت إلى عزل مدينة ووهان التي بدأ منها انتشار المرض، كما عزلت أكثر من 10 مدن أخرى، علاوةً على ظهور حالات إصابة محدودة في مناطق متفرقة من العالم.

أنا اكلت بسكوت كورونا يا #وزيره_الصحه امنعيه بقي دا كمان pic.twitter.com/fIM1o572rE — سكلنس (@amrali39801091) January 27, 2020

امنعوا الاكل في الاطباق الصيني فكر كأنك #وزيرة_الصحه — Ahmed tema (@ahmedtemaa) January 27, 2020

وزيرة الصحة في بيان عاجل " أي مواطن معاه موبايل صيني ييسطب آنتي فيرس من سيبر عبعاطي كفتة "..!😂😂😂😂

ماتقلقوش الفيروس دا مش هيعيش كتير لأنه صيني#وزيرة_الصحة pic.twitter.com/ZZ2zYxBut8 — فسح السحليه وابسطها 🦎 (@aassddf12345673) January 28, 2020

https://twitter.com/asmaa_abdallah1/status/1221795623529263104?ref_src=twsrc%5Etfw