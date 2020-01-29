السودان: اشتباه في إصابة حالتين بفيروس كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، الاشتباه في إصابة حالتين من مواطني البلاد بفيروس "كورونا الجديد" عقب قدومهما من الصين.

وقال وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم إنه تم أخذ "عينات للفحص من شاب وشابة عمرهما لا يتجاوز العشرين عاما قدما من الصين".

وأضاف التوم أنه تم اكتشاف الحالتين في مطار الخرطوم، قائلا إن "حالتيهما الصحية لم تتدهور ونحن في انتظار نتائج الفحص للعينات".

وأشار الوزير السوداني إلى أن إحدى الحالتين قدمت من مدينة ووهان الصينية، فيما قال إنه لا يعرف من أي مدينة صينية قدمت الحالة الثانية.

وأضاف التوم أن السلطات السودانية "على تواصل مستمر مع شبكة الرصد العالمية، ومنظمة الصحة العالمية"، كما تم تجهيز "فرقا صحية في 16 معبرا بريا، إضافة لميناءي سواكن وبورتسودان (شمال شرق)، ومطاري الخرطوم وبورتسودان".

وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على توفير أجهزة تشخيصية للفيروس الجديد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه تم إرسال العينات الحالية إلى ألمانيا والهند ودول أخرى للتأكد من سلامتها.

وينتقل فيروس كورونا الجديد، الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان"، عن طريق الجو في حالات التنفس والعطاس والسعال.

ومن أول أعراض الإصابة بالفيروس ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بألم في الحنجرة والسعال وضيق في التنفس والإسهال.

وفي المراحل المتقدمة يتحول المرض إلى التهاب رئوي وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/ كانون أول 2019، بمدينة ووهان وسط الصين، ووصل عدد الضحايا حتى الآن إلى 132 شخصا، بينما وصل عدد المصابين إلى 5 آلاف و974 شخصا.

ودعت منظمة الصحة العالمية لعقد اجتماع جديد الخميس للجنة الطوارئ الصحية المعنية بالفيروس، وهو الاجتماع الثاني للجنة خلال أيام فقط.

وتأتى الدعوة للاجتماع الجديد عقب عودة مدير عام منظمة الصحة العالمية من الصين، حيث بحث مع المسؤولين هناك مدى تفشى الفيروس والإجراءات المتخذة وحجم الاستجابة والدعم الذي تحتاجه الصين.