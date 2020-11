البيت الأبيض يمنع بولتون من نشر معلومات سرية في كتابه الجديد

قال البيت الأبيض إنه من غير المسموح لمستشار الأمن القومي السابق جون بولتون نشر كتاب يحتوي بشكله الحالي على أدلة تتعلق بمحاكمة عزل الرئيس دونالد ترمب.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي بعد اطلاعه على مسودة الكتاب، وهو إجراء يطبق على كافة الكتب التي ينشرها موظفون سابقون في البيت الأبيض، إنها تحتوي على "كم كبير من المعلومات السرية".

وأضاف في خطاب إلى تشارلز كوبر محامي بولتون أن "بعض المعلومات غاية في السرية"، وأنه "طبقا للقانون الاتحادي واتفاقات عدم الإفصاح التي وقع عليها موكلك كشرط للوصول إلى معلومات سرية فإن مسودة الكتاب قد لا تنشر أو يكشف عنها النقاب دون حذف هذه المعلومات السرية".

وقبل ساعات من الخطاب، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعنف هجوم له حتى الآن على جون بولتون بعد أن صور المستشار السابق للأمن القومي ترمب بأنه لعب دورا محوريا في حملة الضغط ذات الدوافع السياسية على أوكرانيا.

وهاجم ترمب بولتون على تويتر، قائلا إن بولتون "لم ينل موافقة (مجلس الشيوخ) ليصبح سفيرا لدى الأمم المتحدة قبل أعوام ولم ينل موافقة على أي شيء منذ ذلك الحين".

وقال الرئيس الأمريكي إن بولتون "توسل إلي لكي يحصل على وظيفة لا تتطلب موافقة من المجلس… ولو كنت أنصت إليه لكنا الآن نعيش في الحرب العالمية السادسة".

وأضاف ترمب أن بولتون، الذي غادر منصبه في البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول الماضي "خرج وسارع على الفور لتأليف كتاب بغيض وغير حقيقي. كلها معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي. من يفعل ذلك؟".

For a guy who couldn’t get approved for the Ambassador to the U.N. years ago, couldn’t get approved for anything since, “begged” me for a non Senate approved job, which I gave him despite many saying “Don’t do it, sir,” takes the job, mistakenly says “Libyan Model” on T.V., and..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020