البث الحي
سياسة

البحرين مشيدة بـ "صفقة القرن": تدفع عملية السلام

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي
29/1/2020

أشادت مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، بـ"صفقة القرن" الأمريكية، معتبرة إياها تدفع عملية السلام في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية، نشر على موقعها الإلكتروني، تعليقا على ما أسمته الوزارة "خطة السلام (الأمريكية) من أجل الازدهار".

ورحبت البحرين بالجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لدفع عملية السلام في المنطقة، في أعقاب كشف الرئيس دونالد ترمب، عن خطته المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن"، للتسوية السياسية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضحت الوزارة أنها تتطلع لبدء "مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والأمريكيين برعاية أمريكية، من أجل التوصل لاتفاق يلبي تطلعات الشعبين".

وقالت: "نعرب عن تطلعاتنا بأن تقوم الأطراف المعنية بدراسة ما تقدمت به الولايات المتحدة، وبدء مفاوضات لاتفاق يلبي تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويدعم الأمن والسلم في المنطقة".

وأضافت أن موقف البحرين "ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية"، لافتة إلى دعم المنامة "لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم".

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن ترمب في مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وسفراء الإمارات والبحرين وسلطنة عمان لدى واشنطن.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)